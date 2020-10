Bảy tỉnh hợp lực kích cầu du lịch

TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận triển khai chương trình kích cầu "7 địa phương - Du lịch an toàn, hấp dẫn".

Sự kiện diễn ra vào chiều ngày 2/10, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự tham gia của lãnh đạo Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 7 tỉnh, thành phố, nhằm vực dậy ngành du lịch, trong bối cảnh Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam.

Theo đó, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận thống nhất triển khai chương trình kích cầu "7 địa phương - Du lịch an toàn và hấp dẫn", trong khoảng thời gian từ 2/10 đến 31/12, sau đó sẽ tổ chức đánh giá và có kế hoạch tiếp theo.

Các bên xây dựng bản đồ số du lịch an toàn cho từng địa phương, đồng thời tích hợp vào bản đồ chung của 7 địa phương để tạo thành nội dung truyền thông chính. Qua đó, du khách dễ dàng tra cứu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ an toàn, tạo sự an tâm trước khi đặt dịch vụ. Các tỉnh sẽ triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá theo nhiều hình thức.

Lãnh đạo các bên cam kết cùng thực hiện chương trình hành động nhằm khôi phục cung cầu du lịch nhanh nhất có thể, trong đó lấy khách du lịch nội địa làm trọng tâm; thu hút khách quốc tế đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam; chuẩn bị khôi phục thị trường khách quốc tế trong bối cảnh Chính phủ đã cho phép thực hiện các chuyến bay thương mại đến 7 quốc gia cũng được ưu tiên.

Đại diện 7 tỉnh thành ký thỏa thuận tham gia chương trình kích cầu du lịch, chiều 2/10. Ảnh: Trường Hà.

Phát biểu tại buổi công bố giới thiệu điểm đến an toàn, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, Covid-19 bùng phát, lan nhanh và khó kiểm soát trên nhiều quốc gia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch toàn cầu.

Việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh đã dẫn đến lượng khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu giảm sâu. Song hiện tại, tỉnh khẳng định nơi đây là một trong những điểm đến an toàn cho du khách. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn cam kết thực hiện các tiêu chí phòng chống Covid-19.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, tỉnh đang triển khai gói kích cầu du lịch lần 2, gồm: giảm giá 30% đối với cơ sở lưu trú 3 sao trở lên; cơ sở lưu trú 1 và 2 sao hạ 20% giá niêm yết, các cơ sở lưu trú còn lại giảm giá 10%. Điểm tham quan giảm 30% giá vé, khu mua sắm giảm 10% giá dịch vụ, xe vận tải hành khách điều chỉnh ít nhất 10% giá vé. Lần này, các cơ sở tham gia sẽ được gắn biển nhận diện.

Đánh giá cao sự hợp lực của 7 tỉnh trong chiến dịch kích cầu quy mô lớn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, việc tái khởi động kích cầu du lịch nội địa là giải pháp thiết thực, đảm bảo chuỗi cung ứng các dịch vụ cho toàn ngành, sự khởi sắc của hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm. Trong điều kiện, bối cảnh mới, kích cầu du lịch sẽ được mở rộng phạm vi đối tượng, không chỉ hướng tới người dân mà còn bao gồm người nước ngoài làm việc và sinh sống, cùng các chuyên gia đến Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế vừa được Chính phủ cho phép nối lại.

Các sản phẩm du lịch mới, chất lượng đang dần hình thành tại Hồ Tràm. Trong ảnh là một phần dự án NovaWorld Ho Tram. Ảnh: Novaland.

Theo ông Khánh, để kích cầu thành công, bên cạnh các yếu tố an toàn còn đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương, doanh nghiệp. Cần hình thành các sản phẩm mới, chất lượng, giá cả thực sự hấp dẫn để thu hút khách.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, bất động sản du lịch, hàng không đã thống nhất khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch của mỗi tỉnh thông qua nghi thức ký kết hợp tác.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland) cho biết sẽ cùng các đơn vị mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách khi thưởng ngoạn phong cảnh phía Nam, với giá cả phải chăng. Đó cũng là lý do doanh nghiệp chăm chút kỹ lưỡng cho từng dự án, chẳng hạn như NovaWorld Ho Tram đang kiến tạo theo hình mẫu là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn kết hợp với du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí và mua sắm, ẩm thực sầm uất bậc nhất khu vực Hồ Tràm. Sở hữu nhiều cảnh đẹp, hải sản tươi ngon, gần TP HCM, tổ hợp du lịch, giải trí cao cấp này đã và đang góp phần thu hút du khách đến với Vũng Tàu.

Trường Hà