Bảy cửa hàng bán sản phẩm giả nhãn hiệu Gucci, Nike bị phạt hơn 200 triệu đồng

Đà NẵngCơ quan quản lý thị trường vừa xử phạt 7 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng do bán hàng giả mạo các nhãn hiệu thời trang lớn.

Ngày 10/4, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Đà Nẵng) cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý 7 cửa hàng tại phường Sơn Trà và Hội An. Ngoài phạt tiền, lực lượng chức năng buộc các cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

Trong đợt kiểm tra đột xuất đầu tháng 4, Đội Quản lý thị trường số 2 thu giữ 295 túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi và 27 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike.

Các cơ sở này không có hóa đơn chứng từ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định là gần 178 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh túi xách. Ảnh: Đội QLTT số 2

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường trước lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Lực lượng quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các khu vực du lịch, tuyến phố mua sắm và trung tâm thương mại. Những trường hợp tái phạm hoặc vi phạm có thể bị chuyển đến cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.

Cơ quan chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền giúp người kinh doanh chấp hành pháp luật và hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.

Ngọc Trường