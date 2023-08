Bảy bác sĩ, nhân viên y tế bị khởi tố vì tiếp tay trục lợi bảo hiểm

Nghệ AnBảy bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Thái An bị cáo buộc móc nối, làm khống hàng trăm hồ sơ bệnh án để đối tác trục lợi hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểm thương mại và y tế.

Ngày 1/8, Đinh Thị Mỹ Dung, 64 tuổi, Phó giám đốc kiêm trưởng Khoa liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Thái An; Trần Thị Huệ, 35 tuổi, Trưởng phòng điều dưỡng; các điều dưỡng Hoàng Đăng Thanh; Lê Thị Anh Tâm, cùng 37 tuổi; Nguyễn Thị Hằng, 32 tuổi; Đặng Anh Tú, 39 tuổi; Lương Thị Bé, 41 tuổi, bị Công an TP Vinh khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Gian lận bảo hiểm y tế, theo điều 215 Bộ luật Hình sự.

Bảy nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ năm 2011, một số người ở thành phố Vinh và các huyện lân cận có ý định trục lợi tiền bảo hiểm y tế và thương mại nên liên kết với nhóm của bà Dung để lập khống hồ sơ.

Cảnh sát cho hay, đối tác cung cấp chứng minh thư nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế cho điều dưỡng Hằng và Tú để làm thủ tục vào viện, sau đó lên Khoa liên chuyên khoa gặp bác sĩ Dung và Thanh để hợp thức hóa thủ tục khám và điều trị. Hàng ngày, dù các "bệnh nhân" không điều trị tại viện nhưng các điều dưỡng, bác sĩ trên đều tham gia ký khống vào hồ sơ, khi thấy đủ ngày lập bệnh án thì thông báo cho người có tên trong hồ sơ đến ký thủ tục thanh toán viện phí.

Quá trình rà soát tội phạm liên quan lĩnh vực bảo hiểm, y tế trên địa bàn Công TP Vinh phát hiện ra hành vi của các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Thái An nên lập chuyên án điều tra.

Theo nhà chức trách, với thủ đoạn trên, từ năm 2011-2023, 7 bác sĩ, điều dưỡng đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, 59 hồ sơ sử dụng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, những người trục lợi bảo hiểm sau khi được Bệnh viện Đa khoa Thái An làm giả hồ sơ bệnh án đã thanh toán, giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện với các công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án, xác minh việc thỏa thuận "ăn chia" giữa các bác sĩ, điều dưỡng với những người trục lợi bảo hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Thái An đóng ở phường Cửa Nam, TP Vinh, được thành lập năm 2006. Đơn vị này là một chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Y tế Nghệ An, hoạt động chuyên môn trực thuộc Sở Y tế Nghệ An quản lý.

Trước đó, ngày 24/7, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giam 3 bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ và Bệnh viện Trường đại học Y khoa Vinh vì móc nối với Lê Thị Hà An và Nguyễn Thị Quỳnh An làm giả hàng trăm bệnh án cho đối tác để trục lợi 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và y tế.

Đức Hùng