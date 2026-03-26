Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội khóa mới vào đầu tháng 4

Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất, diễn ra đầu tháng 4.

Sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, thành viên của Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện những công việc, kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung còn vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16. Ảnh: Hoàng Phong

Các cơ quan của Quốc hội rà soát lại tiến độ chuẩn bị tài liệu của các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp.

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kịch bản điều hành nội dung về công tác tổ chức, nhân sự tại Kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Các Phó thủ tướng gồm ông/bà Nguyễn Hòa Bình; Trần Hồng Hà; Lê Thành Long; Hồ Đức Phớc; Bùi Thanh Sơn; Nguyễn Chí Dũng; Mai Văn Chính; Phạm Thị Thanh Trà; Hồ Quốc Dũng.

Các Phó chủ tịch Quốc hội gồm ông/bà: Đỗ Văn Chiến; Nguyễn Khắc Định; Nguyễn Đức Hải; Trần Quang Phương; Nguyễn Thị Thanh; Vũ Hồng Thanh; Lê Minh Hoan.

Theo thông cáo phát chiều 25/3, tại hội nghị lần thứ 2 khóa 14, Trung ương đã đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự để hoàn tất thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Quốc hội bàn thảo 5 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 6/4, dự kiến bế mạc ngày 24/4.