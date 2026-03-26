Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khóa mới vào đầu tháng 4

Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất, diễn ra đầu tháng 4.

Sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Ông cho biết kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, thành viên của Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ nhất khai mạc sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 24/4, làm việc trong 11 ngày và chia thành 2 đợt. Ngoài xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Quốc hội đồng thời thông qua 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận 5 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; cùng 9 nhóm nội dung gửi đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nội dung còn vướng mắc. Các cơ quan của Quốc hội rà soát tiến độ chuẩn bị tài liệu thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu trước khi khai mạc kỳ họp.

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kịch bản điều hành nội dung về công tác tổ chức, nhân sự tại kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16. Ảnh: Hoàng Phong

Hiện nay, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Các Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. Các Phó chủ tịch Quốc hội gồm ông Đỗ Văn Chiến (thường trực), Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh. Theo thông cáo phát chiều 25/3, tại hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Ban chấp hành Trung ương đã đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự để hoàn tất thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

