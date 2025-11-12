Bầu 4 tháng, tôi phát hiện chồng lén bán vàng cưới trả nợ

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thấy ngột ngạt và lãng phí cuộc sống gia đình, tuổi trẻ nhưng tôi còn yêu anh.

Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương thấp; chồng làm lương cũng không khá hơn tôi. Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm, có con gái gần hai tuổi. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng và em trai chồng. Ông bà rất tốt, phụ giúp vợ chồng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần, có điều mẹ chồng hay thiên vị con út.

Lúc tôi có bầu được gần 4 tháng, phát hiện chồng lấy trộm vàng cưới hai bên để bán, làm gì tôi cũng không biết. Hỏi anh không nói, trong lúc tôi bầu bì chuẩn bị tiền đó để chăm con vì trước lúc cưới vợ chồng không để dành được gì cả. Tôi đã khóc rất nhiều, hỏi lý do anh bán để làm gì, anh không nói, cứ im lặng. Mẹ chồng khuyên can nên tôi cũng bỏ qua vì con. Sau này hỏi mãi anh mới nói là bán trả nợ vì làm ăn thua lỗ. Tôi cũng không biết là thật hay không, vì sau khi cưới tôi phát hiện anh thường xuyên nói dối về vấn đề tiền bạc và nhậu nhẹt.

Tiền lương, anh rất ít khi chủ động đưa cho tôi giữ để chi tiêu chung, tôi có hỏi thì anh nói chưa lãnh lương hay ba la các kiểu. Thỉnh thoảng lắm anh mới đưa cho tôi 500 hoặc một triệu đồng để mua đồ cho con. Vấn đề nhậu nhẹt thì thường xuyên, một tháng 30 ngày anh nhậu hết 26 ngày. Nhậu vì công việc thì tôi không nói, đây lại nhậu với mấy người bạn vô công rồi nghề, có người còn nghiện ma túy đá. Việc chơi game, anh dán mắt vào điện thoại từ sáng tới khuya, khi nào mệt mới ngủ.

Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, hầu như anh không tâm sự với tôi bất cứ chuyện gì. Tôi nhiều lần góp ý, nặng có nhẹ có nhưng chỉ được mấy ngày rồi lại đâu vào đó. Ngoài tật xấu đó tôi thấy anh là người biết yêu thương và chăm sóc con, có tiền anh hay mua đồ này kia cho con, cũng thỉnh thoảng làm việc nhà, nấu ăn dọn dẹp.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thấy ngột ngạt và lãng phí cuộc sống gia đình, tuổi trẻ, tôi còn yêu anh. Nếu ly hôn, tôi chưa đủ can đảm vì con còn nhỏ, lại rất yêu ba. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hồng Hạnh