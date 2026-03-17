Chồng nói 'đàn ông ai chẳng có gái' khi bị bắt gặp đi karaoke ôm

Vợ chồng tôi 38 tuổi, có hai bé gái 14 tuổi và 9 tuổi, ở nhà riêng, nhà ba mẹ chồng đã sang tên cho. Công việc của hai vợ chồng tạm ổn, đủ ăn đủ mặc, không phải nghĩ nhiều về kinh tế vì chồng tôi là con trai một và có điều kiện khá tốt. Ba mẹ chồng cũng rất thương cháu. Vợ chồng tôi đã sống với nhau 15 năm nhưng không cùng quan điểm và tiếng nói chung. Thi thoảng khắc khẩu những chuyện vặt vãnh, nhưng vì cứ bỏ nhỏ cho qua nên mới tích tụ thành lớn.

Hai năm trở lại đây, chồng luôn muốn sinh thêm một đứa cho "đủ nếp đủ tẻ" nhưng tôi hay đau ốm và không đủ tin tưởng nếu mình sinh thêm một bé gái thì chồng sẽ không dừng ở đó nên đã quyết định không sinh. Vợ chồng cãi nhau vì vấn đề này nhiều. Anh cho rằng anh là con một, tôi ích kỷ, không nghĩ cho anh. Tôi vẫn biết mình ích kỷ nhưng qua hai lần sinh nở đủ hiểu bản thân nên quyết định như vậy, không muốn đưa mấy mẹ con vào con đường cụt.

Có lần anh tuyên bố không sinh thì anh sẽ nhờ người khác sinh. Vài hôm sau anh lại xin lỗi, nói do nóng giận chứ không hề muốn vậy. Tôi xin nói thêm là ba mẹ hay nhà chồng không hề ai tác động chuyện sinh con trai nối dõi, đây là do chồng tôi suy nghĩ cổ hủ và gia trưởng. Suốt ngày anh lo sợ không có người nối dõi, chết không ai bưng bát hương và tài sản sau này không lẽ để cho rể hưởng. Thành ra mỗi lần nói tới đây, vợ chồng tôi lại bất đồng.

Chồng hàng ngày vẫn đi làm, vẫn có trách nhiệm đưa tiền nuôi con nhưng anh nghĩ vậy là đủ. Còn lại anh vẫn hay la cà, nhậu nhẹt và con cái một tay tôi lo. Tôi làm kế toán cho công ty tại Đà Nẵng, ngày làm 8 tiếng và tối vẫn lo đưa đón hai đứa học thêm, cơm nước. Tôi cũng thuộc típ xinh gái và biết chăm lo, yêu bản thân. Tôi vẫn hiểu đàn ông ai cũng có lúc "ngoài vợ ngoài chồng", suy nghĩ của tôi khá thoáng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình chứng kiến chồng mình như vậy.

Mọi chuyện bình thường cho tới một ngày trước Tết 2026, tôi phát hiện chồng có nhắn tin, lưu tên "X", nội dung: "Anh đang đói bụng, mi đói bụng không đi ăn với anh", trong lúc về nhà anh say mềm không biết gì. Hôm đó tôi biết nhưng vẫn im lặng như chưa hề thấy tin nhắn ấy. Tôi đã theo dấu vết đó và bốn ngày sau bắt gặp anh tại quán karaoke ôm cùng ba người bạn. Tôi chỉ đứng đó, chỉ để em gái anh vào chứng kiến, không sau này anh lại chối và nhà anh lại nghĩ tôi nói quá, anh không phải người như vậy.

Từ đó đến nay đã hai tháng trôi qua, vợ chồng tôi im lặng, không ai nói gì. Anh cũng không một động thái giải thích. Một tuần lại đây, anh nhắn tin xin lỗi và giải thích "đàn ông ai mà không có gái, ông nào không có là đang nói dối". Nghe thật nực cười. Tôi chỉ nhắn lại một câu: do suy đồi đạo đức chứ đừng đổ lỗi. Anh có xin lỗi, mong tôi bỏ qua nhưng tôi thừa hiểu chuyện sẽ còn lặp lại.

Có người khuyên tôi làm phụ nữ nên mắt nhắm mắt mở, không nên biết quá nhiều. Tôi thật sự rất buồn, tiếc nuối nhưng cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn gì để níu kéo. Thật ra mọi chuyện tới đây như giọt nước tràn ly. Muốn bỏ qua cho chồng để gia đình cho con đủ cha đủ mẹ nhưng làm sao quên được mọi chuyện đã xảy ra. Nó ám ảnh tôi trong từng suy nghĩ. Rồi bao lâu nữa tôi lại đón tin dữ lần nữa? Tôi nên làm gì đây, mọi người?

Thanh Thu