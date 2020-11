Bắt ông trùm cho vay nặng lãi ở Thái Bình

Ông trùm cho vay nặng lãi Lê Mai Anh (Chúc "Nhị", 58 tuổi, trú TP Thái Bình) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hủy hoại tài sản người khác.

Lệnh khám xét nhà và ôtô riêng của Chúc "Nhị" được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình thực hiện tối 7/11.

Trước đó đêm 6/11, Chúc "Nhị" cử hai con nuôi là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú xã Thái Học, huyện Thái Thụy) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) hắt chất bẩn trộn sơn vào cửa nhà vợ chồng anh Dũng, chị Lan, trú phường Tiền Phong. Mục đích là gây áp lực để anh Dũng đứng ra trả nợ cho anh vợ hoặc ép vợ chồng Dũng bảo người thân trả nợ.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an thành phố Thái Bình đã bắt Hùng và Bách vào sáng 7/11. Từ lời khai của hai nghi can, công an bắt tạm giam Chúc "Nhị".

Chúc "Nhị" là trùm cho vay nặng lãi ở Thái Bình. Hiện Công an thành phố thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố người này cùng đồng bọn về tội "Hủy hoại tài sản người khác" và "Cho vay nặng lãi".

Giang Chinh