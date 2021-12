Bất động sản TP Tân An tăng sức bật nhờ hạ tầng

Hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công trình công cộng… tại TP Tân An và toàn tỉnh Long An đang được đầu tư mạnh.

Tọa lạc ngay cửa ngõ TP HCM, Long An nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ, nên được đẩy mạnh đầu tư về hạ tầng. Trong năm 2021, Long An triển khai xây dựng 11 tuyến đường huyết mạch: ĐT.827E; mở rộng, nâng cấp tuyến N2 (trục mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long); đường Vành đai TP Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; ĐT.830E; ĐT.827E (trục động lực kết nối TP HCM - Long An - Tiền Giang) ... . Các dự án dự kiến được đầu tư với tổng kinh phí gần 30.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong 5 năm.

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng đang đề xuất UBND TP HCM đầu tư 6 tuyến kết nối TP HCM và Long An, tổng vốn hơn 17.500 tỷ đồng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương. 6 dự án khi hoàn thành sẽ giúp thông thương từ TP HCM qua Long An về các tỉnh miền Tây. Các công trình cũng tạo điều kiện cho hàng hóa từ các khu công nghiệp Long An tiếp cận tuyến Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Trung Lương, các cụm cảng, công nghiệp... ở TP HCM

Trong đại dịch, Long An vẫn duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020 đứng thứ 3 toàn quốc, thuộc nhóm "rất tốt" với 70,37 điểm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng ngành công nghiệp địa phương đạt 6,16%, cao hơn so với cùng kỳ 2020 (4,45%).

Phối cảnh một góc dự án Taka Garden Riveside Homes. Ảnh: Cát Tường Group

Long An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đô thị như hai mũi nhọn chủ lực nhằm thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Giới chuyên môn nhận định, địa phương có quỹ đất sạch lớn, mặt bằng giá còn mềm, dư địa tăng giá còn rộng và đang trở thành điểm đến hấp dẫn giới đầu tư.

Theo báo cáo nghiên cứu tổng quan thị trường bất động sản quý III/2021 của JLL, giá nhà liền thổ tại Long An thấp nhất so với một số tỉnh lân cận, giá bán sơ cấp trung bình chỉ hơn 1.500 USD mỗi m2 (khoảng 34,5 triệu đồng). Trong khi đó, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương dao động từ 2.000-3.000 USD mỗi m2 (46-70 triệu đồng); TP HCM vượt trên ngưỡng 6.000 USD (140 triệu đồng). Như vậy, cơ hội sở hữu nhà ở cũng như biên độ lợi nhuận tại tỉnh này được kỳ vọng khá cao.

Là đô thị trung tâm của tỉnh Long An, Tân An là thành phố trẻ sôi động, hạ tầng đang được đầu tư mạnh. Nơi đây là tâm điểm hội tụ của các công trình công cộng của tỉnh như: Vincom; Điện máy Xanh; bệnh viện đa khoa tỉnh; khu phức hợp thể thao thành phố... Đồng thời, Tân An đang thu hút nhiều dự án phát triển khu, cụm công nghiệp, mở ra nhu cầu lớn về nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, người lao động. Đón sóng đầu tư bất động sản, nhiều dự án lớn, nhỏ đang được triển khai tại đây. Trong đó dự án Taka Garden Riverside Homes Cát Tường Group phát triển được chú ý bởi xây dựng theo mô hình khu dân cư chuẩn Nhật.

"Ở Taka Garden Riverside Homes, chúng tôi mong muốn kiến tạo không gian sống chất lượng, hiện đại, môi trường trong lành, lối sống khoẻ mạnh cho cư dân. Dự án có sổ hồng từng căn. Hiện dự án đã hoàn thiện và sẵn sàng đón cư dân vào ở", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Sản phẩm Taka Garden Riverside Homes có giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng mỗi căn, hợp túi tiền của nhóm gia đình trẻ.

Phối cảnh tiện ích dự án Taka Garden Riverside Homes. Ảnh: Cát Tường Group

Bên cạnh đó, để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Taka Garden Riverside Homes áp dụng phương thức cho vay dài hạn, khách hàng chỉ cần thanh toán 30%, 70% sẽ được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ vay đến 20 năm. Ngoài ra, khách hàng còn được Cát Tường Group hỗ trợ mức lãi suất 0% trong thời hạn 18 tháng, cùng nhiều phương thức trả lãi dài hạn phù hợp, đồng thời có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inch...

Theo thông tin từ Cát Tường Group, từ ngày 1-11/12 đơn vị sẽ tiến hành công chứng hợp đồng cho gần 1.000 khách hàng đã mua Cát Tường Western Pearl - một dự án khác của doanh nghiệp này tại TP Vị Thanh, Hậu Giang.

