Bất động sản Tây Nam TP HCM đón tiềm năng lớn

Nguồn cung khu Tây đang có dấu hiệu tăng trưởng khả quan, tập trung vào căn hộ chất lượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Hạ tầng mở lối cho bất động sản khu Tây Nam

Khu Tây Nam TP HCM sở hữu lợi điểm mạnh thu hút giới đầu tư nhờ sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông. Giao thông khu vực ngày càng hoàn thiện với sự kết nối của các công trình trọng điểm như Đại lộ Võ Văn Kiệt, Hưng Phú, Phạm Thế Hiển, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 50, cao tốc TP HCM - Trung Lương...

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, khu vực này còn chuẩn bị đón thêm cầu đường Bình Tiên với tổng mức đầu tư 3.507 tỷ và sự hiện diện của các tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên), tuyến Metro số 5 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) và tuyến Metro số 6 kết nối giữa tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương và tuyến số 3A.

Khu Tây với hạ tầng ngày càng phát triển tạo đà bứt phá cho bất động sản. Ảnh: DHA Corp.

Ngoài ra, mạng lưới tiện ích hiện đại sẵn có phục vụ mọi nhu cầu của người dân, đồng thời tạo diện mạo mới cho khu vực như Lotte Mart, Hùng Vương Plaza, Parkson Flemington, The Emporium, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược, Đại học Kinh tế...

Lợi thế lớn hơn cả của khu Tây Nam TP HCM là việc dễ dàng tiệm cận đến khu Nam Sài Gòn gồm Phú Mỹ Hưng, quận 7 với những tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, Bệnh viện Quốc tế FV...

Tiềm năng phát triển căn hộ cao cấp

Tuy sở hữu tiềm năng lớn, nhưng nguồn cung ghi nhận còn khiêm tốn. Báo cáo thị trường quý I của DKRA cho thấy, khu Tây hiện chiếm 8% nguồn cung toàn thành. Con số này tuy vượt trên khu Nam (3%), nhưng hiện chỉ bằng 1/11 nguồn cung khu Đông (89%). Tuy vậy, tỷ lệ tiêu thụ chung ở khu Tây Nam đạt từ 80-90%, chứng tỏ nhu cầu về nhà ở còn rất lớn.

Lý do được cho không phải vì doanh nghiệp bất động sản thờ ơ mà vì quỹ đất ở khu vực này, đặc biệt là vùng nội thành, khan hiếm. Sở hữu quỹ đất sạch ở khu Tây Nam được ví như sở hữu "mỏ vàng" cho các doanh nghiệp bất động sản.

Khu Tây Nam đón nguồn cầu lớn nhưng nguồn cung hạn chế. Ảnh phối cảnh: DHA Corp.

Nguồn cung căn hộ nói chung đã hạn chế, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Tây Nam TP HCM càng khan hiếm hơn, đặc biệt tại các điểm "nóng" sầm uất của khu vực.

D-Homme giải ‘cơn khát’ chất lượng tại Chợ Lớn

Khách hàng thuộc phân khúc trung lưu tại TP HCM đang hướng tới phân khúc cao cấp với vị trí đắc địa cùng những tiện ích đặc quyền. Quan sát thực tế trên thị trường, nhiều chủ đầu tư đang tạo ra những sản phẩm bất động sản cao cấp khác biệt, phục vụ "khẩu vị" ngày càng thay đổi của khách hàng mục tiêu.

Tại mặt tiền đường Hồng Bàng này, D-Homme được nhà phát triển DHA Corp dành mức đầu tư hàng nghìn tỷ để chăm chút cho hệ tiện ích cao cấp xứng tầm. Ảnh phối cảnh: DHA Corp.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ mang thương hiệu D-Homme của nhà phát triển bất động sản DHA Corp. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa hàng đầu Chợ Lớn - thủ phủ giao thương thịnh vương và lâu đời bậc nhất của Sài Gòn. Hướng đến đối tượng các hộ gia đình Việt, dự án có cách "chiều lòng" khách hàng khác biệt khi thiết kế các "căn hộ may đo".

Cụ thể, D-Homme sử dụng thiết kế bếp đóng tránh mùi cho mỗi căn hộ, sàn nước riêng thuận tiện nhất cho việc nội trợ. Khu sinh hoạt chung của gia đình như phòng khách, khu bàn ăn được thiết kế rộng thoáng, phù hợp với nếp sống tình cảm và thói quen sẻ chia của người Việt.

Phát triển theo phân khúc căn hộ cao cấp, D-Homme ghi điểm với khách hàng nhờ bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp như khu hồ bơi liên hoàn trên không, Aqua Gym, trung tâm thương mại Outsight, công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID, khóa công nghệ cao Digital Key...

Từng đường nét nội thất được tính toán, trau chuốt tỉ mỉ trở thành điểm nhấn về thiết kế của từng căn hộ D-Homme. Ảnh: DHA Corp.

Chưa dừng lại ở đó, căn hộ D-Homme còn đáp ứng "cơn khát" chỗ đậu xe định danh và các tiêu chí an toàn văn minh đang được quan tâm hơn bao giờ hết như độ cao lan can ban công chuẩn 1,4 m, trang bị lưới thủy tinh, tầng lánh nạn chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất, an ninh 5 lớp bảo mật 24/7...

Sự quan tâm không chỉ dừng lại ở những tiện ích cao cấp mà còn hướng đến chất lượng dịch vụ khi căn hộ được bàn giao và đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải cho căn hộ D-Homme vẫn luôn hút khách từ khi ra mắt thị trường.

