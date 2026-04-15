Bất động sản Hồ Tràm hưởng lợi từ trục kết nối sân bay Long Thành

Thông tin khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành dịp 30/4 được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tạo lực đẩy cho bất động sản khu vực.

Trong phân khúc nghỉ dưỡng, yếu tố hạ tầng không chỉ dừng ở việc cải thiện khả năng di chuyển, mà còn mở rộng quy mô thị trường đầu vào. Nhờ đó, Hồ Tràm gia tăng lợi thế khai thác du lịch và đứng trước cơ hội tiếp cận nguồn khách đa dạng hơn.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Maia Resort Hồ Tràm. Ảnh: Maia Resort Ho Tram

Kinh nghiệm từ các điểm đến nghỉ dưỡng tại châu Á như Phuket hay Bali cho thấy một mô hình phát triển nhất quán: kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế giúp thu hút lượng khách lớn, đồng thời góp phần chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu và giá trị kinh tế bền vững.

Thực tế, nhiều điểm đến thành công trên thế giới thường hội tụ ba yếu tố nền tảng gồm kết nối với sân bay quốc tế trong khoảng 30-60 phút di chuyển, hệ thống nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế đã đi vào vận hành và khả năng đón khách quốc tế ở quy mô lớn.

Tại Laguna Phuket, dòng khách được kết nối trực tiếp từ sân bay đến hệ sinh thái nghỉ dưỡng tích hợp, qua đó duy trì công suất phòng cao quanh năm và tạo nguồn thu đa dạng, không chỉ từ lưu trú mà còn từ ẩm thực, giải trí và các dịch vụ đi kèm. Trong khi đó, Nusa Dua (Bali) là khu nghỉ dưỡng đóng vai trò trung tâm đón khách MICE và các sự kiện quốc tế, nơi mỗi lượt khách góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu, qua đó nâng tổng doanh thu cho toàn điểm đến.

Từ các mô hình này, giới chuyên gia nhận định có thể thấy một chuỗi giá trị vận hành: bắt đầu từ kết nối thuận tiện, kéo theo gia tăng lượng khách, duy trì công suất khai thác ở mức cao, thúc đẩy chi tiêu và hình thành dòng tiền ổn định.

Trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành dần hình thành và hạ tầng kết nối được đẩy mạnh, Hồ Tràm đang chuyển từ một điểm đến tiềm năng sang thị trường có thể khai thác ở quy mô lớn, theo quỹ đạo phát triển đã được kiểm chứng tại nhiều trung tâm du lịch quốc tế.

Tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, dài hơn 42 km, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 30 phút, giúp cải thiện hạ tầng và góp phần thay đổi hành vi lưu trú của khách quốc tế. Cụ thể, thay vì ở lại TP HCM nhiều ngày, một phần dòng khách có thể di chuyển trực tiếp đến Hồ Tràm ngay sau khi hạ cánh, hoặc kết hợp linh hoạt phân bổ thời gian giữa đô thị và nghỉ dưỡng biển.

Tại Hồ Tràm, The Grand Ho Tram định hướng theo mô hình đã chứng minh hiệu quả tại Phuket và Bali, với lợi thế kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế cùng tổ hợp nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí vận hành đồng bộ.

Ảnh tổng thể Hồ Tràm khi hạ tầng giao thông mở lối tăng trưởng. Ảnh: Maia Resort Ho Tram

Khác với nhiều dự án còn trong giai đoạn chuẩn bị, The Grand Ho Tram đã đi vào khai thác với lượng khách thực tế. Hệ sinh thái dịch vụ hiện hữu, kết hợp khả năng tiếp cận nhanh từ sân bay, tạo điều kiện chuyển hóa dòng khách thành công suất phòng và mức chi tiêu tại chỗ.

Bên cạnh đó, năng lực bán phòng quốc tế được củng cố thông qua các đơn vị phát triển và vận hành như InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion Hotel Group, góp phần duy trì nguồn khách ổn định và hạn chế phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.

Là dự án thành phần mới nhất thuộc The Grand Ho Tram, Maia Resort Ho Tram là sản phẩm kết hợp giữa nghỉ dưỡng và giải pháp đầu tư nhằm tạo dòng tiền bền vững.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của Dewan Architects và Fusion Hotel Group, đảm bảo tính đồng bộ giữa thiết kế, vận hành và khai thác. Lợi thế tối ưu tầm nhìn hướng biển - yếu tố quan trọng trong định giá bất động sản nghỉ dưỡng giúp Maia duy trì mức giá phòng ổn định theo thời gian.

"Việc nằm trong một tổ hợp đã đi vào vận hành, có công suất khai thác và đang tiếp tục mở rộng quy mô giúp Maia thừa hưởng nguồn khách hiện hữu, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Không gian nghỉ dưỡng riêng tư, hướng đến trải nghiệm lưu trú tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Maia Resort Ho Tram

Cũng theo vị đại diện này, ở góc độ đầu tư, giá trị tài sản không chỉ đến từ kỳ vọng tăng giá, mà còn được củng cố bởi khả năng khai thác thực tế. Khi dòng tiền đã hình thành, thanh khoản và giá trị tài sản có cơ sở để tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Thế Đan