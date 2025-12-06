Lưu Bị và những củ lạc gợi ý cho bạn từ nào?

Mất bao lâu để bạn nảy ra câu trả lời cho từ ngữ thú vị này?

Nhân vật chính của chúng ta là Lưu Bị (Lưu Huyền Đức) - một vị quân chủ uy nghiêm, đầy mưu lược. Ngay bên cạnh ông lại là một chùm Đậu Phộng (Lạc) béo bở, vừa có vỏ vừa đã được bóc sẵn!

Điểm mấu chốt nằm ở sự kết hợp: Một bên là nhân vật lịch sử gắn liền với chữ Lưu Bị, và bên kia là loại hạt ăn vặt quen thuộc mang tên lạc hay đậu phộng.

Nhiệm vụ của bạn: Hãy nhìn vào hình ảnh và các gợi ý bên dưới để tìm ra từ ngữ tiếng Việt có tổng cộng 6 chữ và bắt đầu bằng chữ L (như gợi ý đã cho).

Gợi ý nhẹ nhàng: Từ này thường dùng để chỉ một hành động hoặc tình trạng thất lạc, mất mát hoặc bị bỏ quên/bị lãng quên một cách vô tình. Hãy để tâm trí bạn thư giãn và liên tưởng đến những câu nói dân gian liên quan! Chúc bạn nhanh chóng giúp Lưu Bị tìm ra từ ngữ đã bị "thất lạc" này nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà