Hình ảnh Ronaldo giúp bạn bắt được chữ gì?

Bức ảnh trông như đang bắt đầu một highlight kinh điển trên sân cỏ, nhưng thật ra chỉ là một câu đố khiến nhiều người đau đầu.

Một khoảnh khắc bóng đá căng như dây đàn, nhưng lại được biến thành câu đố siêu gây lú. 'Anh Bảy' với số trên ngực đang bậc cao đánh đầu... và nhiệm vụ của bạn là ghép tất cả lại thành một từ bắt đầu bằng chữ B. Nghe dễ mà không dễ đâu nha!

Tuy nhiên, "Đuổi hình bắt chữ" mà, cứ ngỡ rõ ràng rồi nhưng ghép lại lại thấy... ủa khoan, là từ gì vậy ta? Gợi ý là chữ B, mà nhìn mãi chỉ thấy bóng, đầu, số 7, rồi... rối não luôn.

Cũng chính sự "căng thẳng nhưng hài hước" này khiến câu đố trở nên cực chill. Nhìn mặt cầu thủ là hiểu - người ta đang cố ghi bàn, còn bạn thì đang cố ghi điểm với trí tuệ của mình. Fair play ghê!

Nếu đang mệt, xem ảnh này là tỉnh liền: vừa thể thao, vừa giải trí, vừa thử thách não nhẹ nhàng. Bạn đoán ra rồi thì xin chúc mừng, còn chưa đoán được thì... bóng vẫn đang lơ lửng đó, cứ nghĩ tiếp nha.

>> Đáp án

Mộc Trà