Bất cập nếu dừng chạy tàu qua trung tâm Hà Nội

Mỗi ngày sẽ có 20 chuyến tàu khách phải khởi hành tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như hiện nay, gây ảnh hưởng việc đi lại của hàng nghìn hành khách, theo Công ty CP Vận tải Đường sắt.

Đường sắt ga Hà Nội - ga Gia Lâm là đoạn xuyên tâm, kết nối trục đường sắt phía bắc và phía nam thành phố. Hàng ngày trên cung đường này có 20 chuyến tàu khách và 6 chuyến tàu hàng từ ga Hà Nội đi đến Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại.

Theo đề xuất của UBND Hà Nội, nếu dừng chạy tàu trên đoạn đường sắt ga Hà Nội - ga Gia Lâm, tàu khách phía bắc sẽ xuất phát/dừng điểm cuối tại ga Gia Lâm, tàu phía nam dừng tại ga Hà Nội. Như vậy, hành khách trong trung tâm sẽ phải di chuyển thêm khoảng 10 km đến ga Gia Lâm để đi các tàu phía bắc.

Việc dừng chạy tàu vào nội đô sẽ khiến hàng nghìn hành khách trên các chuyến tàu mỗi ngày bị ảnh hưởng do tăng thời gian, chi phí trung chuyển đến/đi ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội, theo công ty Vận tải Đường sắt.

Hành khách đi tàu phía nam ra ga Hà Nội cũng gặp bất tiện nếu phải trung chuyển bằng ôtô đến ga Gia Lâm để đi tiếp tàu các tuyến phía bắc. Việc này càng khó khăn cho người yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, khách mang nhiều hành lý.

Hiện nay các tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng khá đông, mỗi đoàn tàu vận chuyển gần 1.000 hành khách, thời gian di chuyển khoảng 2,5 giờ, cạnh tranh được với ôtô. Tuy nhiên, nếu hành khách mất thêm 30-40 phút trung chuyển đến ga Gia Lâm thì có thể "quay lưng với tàu" vì bị giảm tính thuận tiện vốn là ưu thế của đường sắt.

Tuyến đường sắt được đề nghị dừng hoạt động trong trung tâm Hà Nội. Đồ họa: Tâm Thảo

Trong khi đó, hạ tầng, cơ sở vật chất của ga Gia Lâm khá hạn chế so với ga Hà Nội, hiện nay ga Gia Lâm không có đủ ke ga cho hành khách đi lại khi nhiều đoàn tàu tập kết mỗi ngày.

Về phía cơ quan quản lý, ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Đường sắt Việt Nam, cho biết hoạt động đường sắt là liên thông, ngoài khai thác, các đoàn tàu cần phải bảo dưỡng, duy tu đầu máy, toa xe. Đầu máy, toa xe của các đoàn tàu đi các tuyến phía nam khi cần bảo dưỡng, sửa chữa sẽ được đưa về ga Yên Viên ở phía bắc, nên cần phải đi qua cung đường ga Hà Nội - ga Gia Lâm. Như vậy việc dừng chạy tàu có thể ảnh hưởng công tác vận hành kỹ thuật, cũng như doanh thu của ngành đường sắt và trực tiếp tác động là hành khách.

Ông Cảnh cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp với Tổng công ty Đường sắt đánh giá tác động của việc dừng chạy tàu trên đoạn đường sắt Hà Nội - Gia Lâm, sau đó có phản hồi với UBND Hà Nội.

Với góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, hoạt động đường sắt chạy vào trung tâm thành phố không chỉ là nhu cầu đi lại của người dân mà còn là dấu ấn văn hóa, lịch sử, hình thành điểm thu hút khách du lịch của thủ đô. Việc dừng chạy tàu trên đoạn đường này sẽ khiến hành khách không còn cơ hội ngắm tàu chạy, giảm sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội.

Ông Quyền đề xuất không dừng hoạt động tàu khách trên đoạn đường sắt ga Hà Nội - ga Gia Lâm để không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách và hoạt động của đơn vị vận tải đường sắt. Cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cần có biện pháp đảm bảo an toàn hành lang đường sắt, giảm ùn tắc trong trung tâm khi tàu chạy qua các đường ngang.

Phố cà phê đường tàu luôn đông đúc du khách đến ngắm tàu chạy qua. Ảnh: Hoàng Giang

UBND Hà Nội mới đây đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh tổ chức chạy tàu trong trung tâm thành phố, từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm. Tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Với đề xuất này, một số địa điểm giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm như phố cà phê đường tàu, cầu Long Biên..., sẽ không còn tàu khách chạy qua.

Việc dừng chạy tàu và bàn giao hạ tầng đường sắt đoạn ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để UBND Hà Nội quản lý, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Đoàn Loan