Nên chọn người đàn ông có điều kiện hay người tôi yêu nhưng nghèo?

Tôi sống chung với bạn trai được 7 năm nhưng vẫn giữ liên lạc với một người khác.

Tôi 45 tuổi, từng có một đời chồng nhưng ly dị đã lâu. Tôi có hai cô con gái sống ở tiểu bang khác. Tôi được nhiều người khen là rất trẻ và đẹp. Tôi sống chung với một người đàn ông được 7 năm nhưng vẫn giữ liên lạc với một người đàn ông khác. Tôi quen người đàn ông đang giữ liên lạc kia được 14 năm nhưng không tiến tới vì lúc trước con anh ấy còn nhỏ. Tôi vẫn giấu người đàn ông sống chung.

Anh sống cùng tôi nghèo, khi quen tôi, vợ chồng anh đã ly thân. Mấy năm ở bên nhau, tôi phải trả tiền nhà và đa số chi phí sinh hoạt của cả hai, anh chỉ trả tiền điện. Ngược lại anh kia luôn cho tôi tiền và mua tặng tôi những món quà đắt tiền. Anh ấy cũng đã cầu hôn với tôi.

Hôm qua, khi anh sống cùng đi làm, tôi đi ăn với anh kia và uống say. Khi về nhà đã trễ, anh sống cùng nhà đã phát hiện chuyện tôi vẫn gặp anh kia. Lòng tôi rối bời vì vẫn còn rất yêu anh. Tôi không biết phải làm sao, nên lựa chọn ai? Liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không?

Phương Vi