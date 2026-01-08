Barca trút cơn mưa bàn thắng ở Siêu Cup Tây Ban Nha

Arab SaudiThầy trò Hansi Flick đè bẹp Bilbao 5-0 trong trận bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha, tối 7/1.

*Ghi bàn: Torres 22', Lopez 30', Bardghji 34', Raphinha 38', 52'.

Lamine Yamal phải khởi đầu trên ghế dự bị do chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, Bilbao không đủ mạnh để khai thác điểm yếu bên phía Barca. Đội đang xếp thứ tám La Liga thậm chí phải chịu thất bại lớn hơn so với trận thua 0-4 hồi tháng 11/2025.

Ferran Torres đá bồi mở tỷ số cho Barca ở phút 22 trận bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha với Bilbao trên sân King Abdullah Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 7/1. Ảnh: AS

Ngay từ phút 22, Barca mở toang cánh cửa vào chung kết. Hậu vệ đối phương chỉ kịp chặn pha dứt điểm của Fermin Lopez, nhưng không thể ngăn Ferran Torres sút bồi từ 6 mét tung lưới thủ môn Unai Simon.

Sau bàn đầu, Barca tiếp tục tấn công như vào chỗ không người. Các cầu thủ áo sọc đỏ lam liên tục nhồi bóng tốc độ từ hai biên, rồi chuyển hướng tấn công trung lộ, rê dắt qua người, hoặc tạt chìm vào trong.

Phút 30, trận đấu sớm an bài khi Raphinha chuyền cho Lopez sút vào góc cao nhân đôi cách biệt. Bốn phút sau đó, Roony Bardghji, cầu thủ đá chính thay Yamal, rê qua hậu vệ biên, rồi sút bật thủ môn nâng tỷ số lên 3-0.

Bardghji trong tình huống dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca. Ảnh: AS

Cơn mưa bàn thắng sớm không làm Barca giảm tập trung. Đội giành cú ăn ba quốc nội mùa trước tiếp tục kiểm soát bóng đến 80%, đồng thời không ngừng bắn phá khung thành Bilbao. Phút 38, Raphinha lập tuyệt phẩm khi đột phá từ cánh trái, rê qua hậu vệ rồi sút vào góc hẹp nâng tỷ số lên 4-0.

Bilbao cũng có một số pha lên bóng sắc nét. Tuy nhiên, họ dứt điểm không tốt, trong đó có tình huống Oihan Sancet sút bật cột.

Barca tiếp tục duy trì sức ép lên Bilbao sau giờ nghỉ. Phút 52, tận dụng khoảnh khắc lộn xộn trong vòng cấm, Raphinha sút chìm ấn định chiến thắng 5-0. Tiền đạo người Brazil hoàn tất một trận đấu xuất sắc với hai bàn và một kiến tạo.

Raphinha mừng bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Barca. Ảnh: AS

Sau khi đảm bảo chiến thắng, HLV Flick lập tức thay người, cho Yamal, Marcus Rashford, Dani Olmo, Marc Bernal và Gerard Martin vào sân. Tuy nhiên, Barca thi đấu với mục tiêu bảo toàn lực lượng cho trận chung kết, nên không tạo thêm cơ hội lớn nào.

Trận bán kết hai giữa Real và Atletico sẽ diễn ra vào tối 8/1. Ba ngày sau đó là trận chung kết. Các trận Siêu Cup Tây Ban Nha đều diễn ra trên sân King Abdullah Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi. Cũng tại đây năm ngoái, Barca thắng Bilbao 2-0 ở bán kết và Real 5-2 ở chung kết.

Thanh Quý