Barca tổn thất nặng trước tứ kết Champions League

Tây Ban NhaBarca nhiều khả năng mất tiền đạo cánh Raphinha 8 trận, trong đó có ba trận đấu Atletico Madrid ở Champions League và La Liga.

Raphinha dính chấn thương gân kheo chân phải trong trận giao hữu giữa tuyển Brazil và Pháp. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, thời gian nghỉ thi đấu khoảng năm tuần.

Raphinha do đó nhiều khả năng vắng mặt năm trận gặp Atletico, Espanyol, Getafe, Celta Vigo và Osasuna ở La Liga, bên cạnh hai trận đấu Atletico ở tứ kết Champions League vào ngày 8 và 14/4. Tiền đạo cánh 29 tuổi có thể trở lại khi Barca tiếp Real ở vòng 35 La Liga ngày 10/5.

Raphinha thi đấu trong trận giao hữu Brazil thua Pháp 1-2 ở Mỹ ngày 26/3. Ảnh: EFE

Raphinha từng chấn thương gân kheo chân phải hai lần khác mùa này. Khi đó, anh bỏ lỡ 13 trận từ tháng 9 đến tháng 11/2025 và ba trận vào tháng 1 và tháng 2/2026. Nhưng bất chấp phải nghỉ thi đấu, ngôi sao người Brazil vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Barca, ghi 19 bàn và kiến tạo tám lần trong 31 trận.

Marcus Rashford có thể được hưởng lợi từ chấn thương của Raphinha. Tiền đạo người Anh là phương án dự bị số một bên hành lang cánh trái.

Tuy nhiên, HLV Hansi cũng có những lựa chọn khác. Dani Olmo, Fermin Lopez, Roony Bardghji và Ferran Torres đều có thể dạt sang cánh trái. Hậu vệ Joao Cancelo cũng có thể dâng cao chơi như một tiền đạo.

Barca từng đối đầu Atletico ba lần mùa này. Họ thắng 3-1 ở lượt đi La Liga, nhưng thua chung cuộc 3-4 ở bán kết Cup Nhà vua (thua 0-4 và thắng 3-0).

Nếu vượt qua Atletico ở tứ kết Champions League, Barca sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting vào ngày 28/4 và 6/5. Nhưng khi đó, Raphinha cũng chưa chắc kịp trở lại.

Thanh Quý