BaoVietBank ghi nhận nhiều mảng kinh doanh tích cực trong quý I

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 411 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 27% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng từ tín dụng, dịch vụ và kinh doanh chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính quý I, hầu hết mảng hoạt động của ngân hàng đều cải thiện. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 282 tỷ đồng, tăng 8,11%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 54,2 tỷ đồng, tăng 7,1%; Các hoạt động ngoại hối và mua bán chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Hoạt động tín dụng duy trì ổn định với tổng dư nợ đạt gần 59.000 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20,57%. Ngân hàng cho biết tiếp tục kiểm soát rủi ro chặt chẽ, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thận trọng trong thẩm định tài sản đảm bảo.

Song song, BaoVietBank chủ động thu hẹp danh mục đầu tư tài chính, giảm quy mô nắm giữ trái phiếu so với năm trước. Động thái này nằm trong lộ trình tái cơ cấu tài sản, nhằm giảm tỷ trọng đầu tư gián tiếp và tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi.

Ở phía nguồn vốn, tổng huy động tăng 23,18% so với cùng kỳ, góp phần đảm bảo thanh khoản và các chỉ số an toàn theo quy định. Nhờ đó, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh, chi phí vận hành chỉ tăng hơn 4%, giúp lợi nhuận trước thuế tăng 166% so với cùng kỳ.

Ngân hàng cho biết tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu vận hành nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh, đồng thời triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ khách hàng.

Cụ thể, BaoVietBank đã triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất từ 5% một năm đối với khoản vay ngắn hạn phục vụ tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh. Với khoản vay trung và dài hạn, lãi suất áp dụng từ 8,5% một năm trong 12 tháng đầu hoặc 9,5% một năm trong 18 tháng đầu, áp dụng cho nhu cầu xây dựng, mua nhà, mua xe... Đặc biệt, khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ được giảm thêm tối đa 0,5% một năm so với lãi suất thông thường.

BaoVietBank ra mắt tính năng Cho vay online trên ứng dụng BaoViet Smart. Ảnh: BaoVietBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng triển khai gói tín dụng 600 tỷ đồng với lãi suất từ 7,5% một năm, áp dụng trong suốt thời gian vay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính và kiểm soát chi phí vốn, đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngành nghề kinh doanh, từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ.

Ở mảng ngân hàng số, BaoVietBank giới thiệu tính năng cho vay trực tuyến cầm cố tiền gửi tiết kiệm EZ-Saving trên ứng dụng BaoViet Smart. Tính năng này cho phép khách hàng sử dụng khoản tiết kiệm hiện có làm tài sản đảm bảo để vay vốn online, đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tích lũy.

Đại diện ngân hàng cho biết với kết quả tích cực trong quý đầu năm, BaoVietBank tiếp tục theo đuổi chiến lược kinh doanh linh hoạt, tập trung vào hiệu quả và tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Minh Ngọc