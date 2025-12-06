BaoViet Life chú trọng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh

Bảo Việt Nhân thọ tập trung triết lý "tuyển đúng, đào tạo bài bản, giữ chân bằng giá trị nhân văn", hướng đến xây dựng môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh và gắn kết lâu dài.

Theo đại diện Bảo Việt Nhân thọ, sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp thu hút gần 10.000 tư vấn viên mới, chiếm hơn 21% toàn ngành. Chiến lược trọng tâm hiện nay của đơn vị là nâng cao chất lượng tuyển dụng, huấn luyện thực tế và hỗ trợ sát sao để giúp đội ngũ tư vấn viên có thu nhập ổn định, phát triển bền vững cùng doanh nghiệp.

Nhân viên Bảo Việt Nhân thọ làm việc tại văn phòng. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ

Năm 2025 cũng đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Đơn vị đồng thời nhận thêm hai giải thưởng: "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tốt nhất" và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững". Theo khảo sát độc lập của Tạp chí Nguồn nhân lực châu Á, Bảo Việt Nhân thọ đạt điểm vượt trội ở cả ba nhóm tiêu chí: gắn kết người lao động với doanh nghiệp (4,87 điểm), tạo động lực làm việc (4,91 điểm) và văn hóa làm việc nhóm (4,94 điểm).

Bảo Việt Nhân thọ nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đằng sau các chỉ số này là nỗ lực xây dựng văn hóa nội bộ lấy con người làm trung tâm. Nhân viên được tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân, đồng thời được khuyến khích lan tỏa tinh thần tích cực, hỗ trợ đồng nghiệp. Môi trường làm việc của Bảo Việt Nhân thọ đảm bảo quyền lợi về chế đọ lương, thường, hướng đến sự gắn bó về tinh thần, giúp mỗi cá nhân tìm thấy giá trị và ý nghĩa trong công việc.

Ông Nguyễn Quang Phi, Tổng giám đốc Bảo Việt Nhân thọ cho rằng yếu tố con người là nền tảng của mọi thành công. "Thời gian tới, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phát huy sức mạnh sáng tạo của mỗi cá nhân để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam", ông nói.

Với định hướng "người Việt làm chủ dịch vụ bảo hiểm cho người Việt", doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.

(Nguồn: BaoViet Life)