BaoViet Bank tăng trưởng quy mô tài sản hơn 22% năm 2025

BaoViet Bank ghi nhận tài sản tăng 22,22%, huy động vốn tăng đáng kể cùng định hướng tái cơ cấu danh mục an toàn trong năm 2025.

Kết thúc năm tài chính 2025, BaoViet Bank ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh, thể hiện qua sự mở rộng quy mô tài sản và năng lực huy động vốn. Báo cáo tài chính cho thấy tổng tài sản của ngân hàng đạt mức tăng trưởng 22,22% so với năm 2024. Đây là con số đáng kể với quy mô của nhà băng này, phản ánh cố gắng gia tăng hiện diện trên thị trường và mở rộng năng lực tài chính trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh BaoViet Bank. Ảnh: BaoViet Bank

Bên cạnh đà tăng trưởng tài sản, hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ghi nhận mức tăng 27,83% so với năm trước. Kết quả này không chỉ giúp ngân hàng đảm bảo nguồn thanh khoản dồi dào phục vụ các nhu cầu kinh doanh, còn tạo dư địa lớn để duy trì các chỉ số an toàn vốn theo quy định. Việc huy động vốn tăng mạnh cũng cho thấy niềm tin của khách hàng với thương hiệu, đặc biệt khi ngân hàng tận dụng tốt lợi thế từ hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt để tiếp cận tệp khách hàng sâu rộng.

Trong hoạt động tín dụng, BaoViet Bank duy trì đà tăng trưởng ổn định với tổng mức cấp tín dụng tăng 10,19% so với năm trước, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 22,46%. Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng được triển khai gắn chặt với yêu cầu kiểm soát rủi ro. Nhà băng này thực hiện chiến lược cho vay có chọn lọc với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời thận trọng trong việc thẩm định và quản trị tài sản bảo đảm nhằm nâng cao chất lượng nợ, hạn chế rủi ro phát sinh từ thị trường.

Một điểm nhấn khác trong năm qua là BaoViet Bank chủ động thu hẹp danh mục đầu tư tài chính, trong đó quy mô trái phiếu nắm giữ giảm mạnh. Sự điều chỉnh này nằm trong lộ trình tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng thận trọng hơn, giảm tỷ trọng các khoản đầu tư gián tiếp để tập trung nguồn lực cho hoạt động tín dụng cốt lõi. Bước đi này được đánh giá là phù hợp với định hướng quản trị rủi ro, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp.

Về kết quả kinh doanh chung, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 3,64% so với năm 2024. Hoạt động tín dụng tiếp tục là động lực chính khi thu lãi thuần tăng 4,33%, đóng góp trọng yếu vào tổng doanh thu. Những chỉ số này cho thấy ngân hàng đang đi đúng lộ trình tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả hoạt động làm nền tảng thay vì chạy theo quy mô thuần túy.

Năm nay, BaoViet Bank tiếp tục xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn liền với kiểm soát rủi ro. Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, giữ vị thế ổn định trong nhóm quy mô trung bình. Để hiện thực hóa điều này, BaoViet Bank dự kiến đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu hóa vận hành, đồng thời tăng cường kết nối và khai thác sâu hơn hệ sinh thái Bảo Việt.

Chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn tới sẽ tập trung phát triển có chọn lọc các phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đồng thời gia tăng tỷ trọng nguồn vốn chi phí thấp và mở rộng thu nhập từ dịch vụ. Công tác quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn vốn tiếp tục được đơn vị đặt lên hàng đầu, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định trong dài hạn.

Thanh Thư