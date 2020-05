Bão Vongfong đổ bộ Philippines

Bão Vongfong gây ra gió giật và mưa lớn, quật ngã cây cối, làm tốc mái nhiều căn nhà khi đổ bộ miền trung Philippines.

Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão Vongfong đổ bộ vào tỉnh Đông Samar, miền đông Philippines hôm nay với tốc độ gió 195 km/h và đang mạnh dần lên. Bão gây ra mưa to và gió giật dữ dội, tàn phá nhà cửa và quật đổ nhiều cây cối trong khu vực.

Khuyến cáo về cơn bão đã được ban hành tại một phần của Luzon, đảo chính đông dân nhất và là nơi đặt thủ đô Manila, và các tỉnh Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Zambales, Bulacan và Pampanga. Phần phía bắc của tỉnh Samar và phần phía nam của tỉnh Bắc Samar dự kiến chịu ảnh hưởng của bão.

Mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở các tỉnh Samar, Masbate, Sorsogon và Catanduanes trong hôm nay. Lượng mưa lớn và dữ dội dự kiến xảy ra ở các tỉnh Albay và Camarines Sur thuộc vùng Bicol và phần còn lại của khu vực Đông Visayas. Mưa lớn sẽ tiếp tục trong ngày mai ở Bicol, trong khi mưa vừa đến mưa to xảy ra ở các tỉnh và khu vực khác bao gồm Bắc Samar, Quezon, Aurora, Marinduque và Romblon.

Bão Vongfong tàn phá dữ dội khi đổ bộ Philippines Bão Vongfong gây mưa to gió lớn khi đổ bộ tỉnh Đông Samar của Philippines hôm nay. Video: Twitter/Jennlyalzata.

"Lũ lụt và lở đất có thể xảy ra ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng trong thời gian mưa lớn hoặc kéo dài", PAGASA cảnh báo. Cơ quan này cũng dự báo nước biển có thể dâng 2-4 mét ở nhiều khu vực ven biển, gây ngập lụt và có khả năng đe dọa tính mạng con người.

Giới chức Philippines hôm nay đã sơ tán 200.000 dân khỏi những khu vực nguy hiểm ven biển và đồi núi do lo ngại lũ lụt và lở đất mà bão Vongfong gây ra. Các biện pháp cách biệt cộng đồng để ngăn nCoV lây lan có thể làm phức tạp nỗ lực đưa người dân đến các trung tâm sơ tán cũng như lớp học, phòng thể dục trường học. Quan chức cơ quan ứng phó thảm họa các tỉnh cho biết họ đã yêu cầu sở giáo dục cho phép sử dụng thêm nhiều trường học làm nơi trú ẩn tạm thời.

Vongfong đổ bộ trong bối cảnh Covid-19 ở Philippines vẫn diễn biến phức tạp. Nước này hiện ghi nhận gần 12.000 ca nhiễm nCoV, chủ yếu ở thủ đô Manila, và hơn 770 ca tử vong. Lệnh phong tỏa ở thủ đô Manila sẽ được kéo dài đến tháng 6, trong khi các hạn chế được nới lỏng ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp.

Đường đi dự kiến của bão Vongfong ở Philippines. Ảnh: Google.

Huyền Lê (Theo Newsweek)