Bảo Việt không ngừng nâng cấp sản phẩm bảo hiểm sức khỏe

Bảo Việt triển khai đa dạng các chương trình bảo hiểm sức khỏe chi phí hấp dẫn với mong muốn mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp.

Sự tác động của đại dịch đã giúp nhiều người nhận ra tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe là một giải pháp toàn diện. Người trẻ nhận thấy những lợi ích của bảo hiểm sức khỏe như: mức chi trả bồi thường hấp dẫn dành cho người tham gia khi không may có vấn đề về sức khỏe, phù hợp với tất cả đối tượng với nhiều hình thức tham gia linh hoạt... Tuy nhiên, họ vẫn còn đó chút lo ngại về những bất tiện khi sử dụng sản phẩm như: không lựa chọn được nơi khám chữa bệnh thuận tiện, các quy trình, thủ tục rườm rà...

Thực tế, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thế hệ mới đã có sự cải thiện toàn diện, đáp ứng được thị hiếu và những yêu cầu thiết thực nhất với người tham gia. Khi tham gia gói bảo hiểm Bảo Việt An Gia, khách hàng của bảo hiểm Bảo Việt được tiếp cận hệ thống bảo lãnh viện phí của gần 200 bệnh viện, phòng khám uy tín trên cả nước, trong đó có những đơn vị y tế công lớn và các bệnh viện với dịch vụ quốc tế có cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến. Đồng thời, khách hàng có thể được hưởng tối đa đến 100% chi phí phát sinh theo quyền lợi tham gia tùy thuộc theo các chương trình và điều khoản bảo hiểm của mình.

Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt đáp ứng được thị hiếu và những yêu cầu thiết thực nhất với người tham gia. Ảnh: Bảo Việt

Dựa trên quy trình nhanh gọn, khép kín giữa Bảo Việt và các bệnh viện đối tác, người bệnh được hạn chế tối đa thủ tục hành chính trong vấn đề chuyển tuyến, đăng ký khám, giảm thời gian chờ đợi. Yếu tố này giúp người bệnh chủ động hơn, qua đó, khắc phục tâm lý ngại khám bệnh hay đến các cơ sở y tế, giúp việc chẩn đoán và điều trị sớm, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Với mức phí tham gia bảo hiểm từ 1,3 triệu đồng một năm, khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi bảo hiểm đa dạng theo nhu cầu: bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng... Ngoài ra, kể từ ngày 20/4 đến hết ngày 20/6, khách hàng sẽ được giảm 15% phí khi tham gia bảo hiểm Bảo Việt An Gia trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi "Chọn quà sức khỏe - Trọn cả an tâm".

Trong đó, hạn mức quyền lợi bảo hiểm lên tới một tỷ đồng một năm, quyền lợi thai sản 31 triệu đồng một năm, quyền lợi nha khoa 15 triệu đồng một năm... Mức quyền lợi này là giải pháp tài chính hữu hiệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế cao cấp tại Việt Nam.

Ngoài Bảo Việt An Gia, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai đa dạng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe với mong muốn mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp như: bảo hiểm bệnh ung thư K-Care, An tâm viện phí, Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo... và gần đây là Bảo Việt Tâm Bình ra mắt trong tháng 3/2022 phù hợp cho các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp hướng tới sự an tâm trong cuộc sống, với các giải pháp chăm sóc y tế toàn diện, quyền lợi bảo hiểm mở rộng hấp dẫn và chi phí bảo hiểm hợp lý. Sẻ chia gánh nặng tài chính cho các chi phí điều trị để khách hàng an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu chính là điều mà Bảo hiểm Bảo Việt hướng tới khi đưa ra thị trường các chương trình bảo hiểm sức khỏe trên nhiều khía cạnh cuộc sống.

Khách hàng có thể tham khảo về chương trình khuyến mãi bảo hiểm sức khỏe "Chọn quà sức khỏe - Trọn cả an tâm" cũng như các chương trình bảo hiểm khác tại website baovietonline.com.vn.

(Nguồn: Bảo Việt)