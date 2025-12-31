Bảo vệ sản phẩm nội địa phải là ưu tiên của Nhà nước

Tôi cho rằng bảo vệ sản phẩm nội địa phải là ưu tiên của Nhà nước. Kiến tạo

bảo vệ sản phẩm công nghệ nội địa chính là bảo vệ chủ quyền số. Nhà nước cần có chính sách rõ ràng, nhất quán và có tính thực thi trong việc bảo vệ sản phẩm quốc nội, đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng với các sản phẩm nước ngoài.

Nếu đã xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước kiến tạo, thì cần thể hiện bằng hành động cụ thể: bảo vệ doanh nghiệp nội địa trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, có cơ chế phản ứng chính sách kịp thời, và không để doanh nghiệp trong nước tự xoay xở đơn độc trên chính sân nhà của mình.

Nguyễn Văn Vũ