Bảo vệ gan trước nguy cơ viêm gan do virus

Trong khi virus gây viêm gan bí ẩn chưa được xác định, nhiều loại virus gây bệnh gan nguy hiểm vẫn đang hiện hữu và cần được phòng ngừa bằng vaccine.

BS. Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, bệnh viêm gan bí ẩn đang lan rộng ra hàng chục quốc gia trên thế giới, gây lo lắng cho cộng đồng. Trong khi đó, viêm gan virus A,B,C,D,E vẫn luôn là các căn bệnh nguy hiểm đe dọa tấn công tính mạng của trẻ em và người lớn nhưng chưa được người dân quan tâm đúng mức.

Theo thống kê, viêm gan do các nguyên nhân nói chung đang là gánh nặng rất lớn cho cộng đồng, gây ra hàng triệu ca mắc và tử vong mỗi năm.

"Việc lên các phương án đối phó với căn bệnh viêm gan do virus lạ là cần thiết. Song người dân cũng không nên chủ quan, lơ là phòng ngừa các virus khác như viêm gan A, B và C. Đây đều là các virus có khả năng khiến chức năng gan bị suy giảm, gây xơ gan hoặc ung thư gan", BS Chính chia sẻ.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 1,1 triệu người tử vong liên quan đến viêm gan do virus, trong đó có đến 96% là do viêm gan B và viêm gan C. Tử vong do viêm gan virus đứng hàng thứ ba trong số các nguyên nhân do bệnh truyền nhiễm gây ra.

Phụ huynh đưa trẻ đến Trung tâm tiêm chủng VNVC tiêm vaccine phòng viêm gan do virus. Ảnh: Minh Ngọc

Theo thống kê của WHO, Việt Nam là nước thuộc vùng có tỷ lệ lưu hành bệnh viêm gan B cao (khoảng 10-20%). Đặc biệt, tỷ lệ mang virus viêm gan B ở phụ nữ có thai là 10-16% và ở trẻ em là 2-6%. Virus viêm gan B có thể lây truyền từ mẹ sang con, do đó, phụ nữ nên lưu ý về căn bệnh này trước khi mang thai.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế, các đợt dịch viêm gan cấp tính do virus viêm gan A vẫn xảy ra ở Việt Nam. Bệnh thường có biểu hiện cấp tính. Tuy nhiên, do xét nghiệm virus viêm gan A không sẵn có ở nhiều cơ sở y tế nên khó phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Cách phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm ngừa vaccine.

Tiêm vaccine phòng nhiều bệnh viêm gan do virus

"Việc tiêm vaccine ngừa viêm gan do virus không chỉ tránh nguy cơ do biến chứng của viêm gan mà còn loại trừ nguy cơ nhầm lẫn nếu chẳng may mắc phải bệnh viêm gan bí ẩn khi xâm nhập vào Việt Nam, BS Chính nhấn mạnh.

BS. Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM, cho hay so với Covid-19, viêm gan bí ẩn có tốc độ lây nhiễm thấp. Tuy là bệnh lây qua đường hô hấp và đường tiêu hóa nhưng không phải bất cứ trẻ nào tiếp xúc với tác nhân gây bệnh cũng đều bị nhiễm. Có nghĩa là bệnh chỉ lây nhiễm trên những trẻ có cơ địa đặc biệt như bị suy giảm miễn dịch.

"Những người có tiền sử bệnh gan không nên chủ quan mà cần đề phòng nguy cơ virus tái hoạt động trở lại gây suy giảm chức năng gan hoặc các biến chứng nguy hiểm", BS Khanh khuyến cáo.

Chủng ngừa vaccine phòng viêm gan do virus giúp trẻ được bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Ảnh: Minh Ngọc

Theo WHO, hơn 200 trẻ em (từ 1 tháng đến 16 tuổi) bị viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân đã được ghi nhận tại khoảng 20 nước châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, trong đó có 4 ca tử vong. Trẻ mắc bệnh có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, men gan tăng cao rõ rệt. Bệnh nhi không bị sốt, không nhiễm các loại virus phổ biến gây viêm gan như virus viêm gan A, B, C, D, E. Đa số trẻ mắc bệnh sẽ hồi phục hoàn toàn, 10% trường hợp nặng phải ghép gan.

Các nhà khoa học trên thế giới nghi ngờ adenovirus là nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn. Tuy nhiên lý do này cũng đang được điều tra thêm để xác nhận cũng như loại trừ các nguyên nhân khác, như xuất hiện virus mới.

Dù chưa ghi nhận ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ, Bộ Y tế không loại trừ khả năng bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam và khuyến cáo cần có biện pháp đề phòng. Bộ Y tế đã yêu cầu ngành y tế các địa phương theo dõi chặt tình hình bệnh này, chủ động giám sát, triển khai biện pháp nhằm hạn chế số mắc và tử vong. Trẻ sơ sinh, trẻ dưới một tuổi và nhóm có nguy cơ cao được khuyến cáo tiêm vaccine để phòng bệnh viêm gan B.

Việt Nam hiện có một số loại vaccine viêm gan, tiêm tại các trung tâm tiêm chủng như VNVC, là Engerix B, Euvax B ngừa viêm gan B; Avaxim 80U, Havax ngừa viêm gan A; Twinrix ngừa viêm gan A + B; vaccine phối hợp 6 trong 1 Infanrix Hexa và Hexaxim ngừa các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não do vi khuẩn Hib và bại liệt.

Anh Ngọc