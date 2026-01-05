Bảo Trúc: 'Tôi tìm thấy bình yên bên bạn trai'

Diễn viên Bảo Trúc, 40 tuổi, cho biết tìm được cảm giác an toàn bên doanh nhân Đức - Mike, 56 tuổi.

Diễn viên đưa hai con nhỏ theo chồng sang Đức định cư vào năm 2022. Tuy nhiên, hai năm sau, hôn nhân của cô rạn nứt. Thời gian qua, cô làm mẹ đơn thân nơi xứ người, nuôi hai con nhỏ. Tháng 12/2025, cô lần đầu về nước sau nhiều năm xa quê, dẫn theo bạn trai mới ra mắt gia đình.

Cả hai hẹn hò hơn hai tháng qua sau khi gặp nhau tại phòng tập gym ở Đức. "Anh ấy chu đáo, yêu trẻ con. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định chọn anh là nơi nương tựa", Bảo Trúc nói.

Bảo Trúc và bạn trai chụp bộ ảnh kỷ niệm trong áo dài truyền thống người Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo diễn viên, người yêu cô chưa từng kết hôn nhưng có hai con trai 18 tuổi và 15 tuổi, còn cô nuôi hai con gái 13 tuổi và bảy tuổi. Họ tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, cùng yêu thể thao, sống lành mạnh. "Từ ngày có bạn trai, tôi thấy bình yên hơn. Tình yêu chữa lành những vụn vỡ trong tôi sau hôn nhân thất bại", cô cho biết.

Điều hạnh phúc nhất với Bảo Trúc là được bố mẹ và các con ủng hộ mối quan hệ tình cảm này. Bạn trai xin hỏi cưới và mong muốn gắn kết đến cuối đời. Tuy nhiên Bảo Trúc nói qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, cô không tính đến chuyện làm đám cưới rình rang, muốn trân trọng những gì đang có.

Diễn viên cho biết cuộc sống của cô hiện tại ở Đức ổn định. Cô đang học tiếng và lấy bằng để mở spa trong thời gian tới. Ba năm qua sống ở xứ người, cô nuôi hai con bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở TP HCM và tiền tiết kiệm.

Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu. Cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và màn ảnh Việt, từng đóng các phim như: Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì, Giá của nụ cười.

Bảo Trúc trong phim "Cột mốc 23" Bảo Trúc trong phim "Cột mốc 23" (2011). Video: YouTube kho phim của Huy

Hoàng Dung