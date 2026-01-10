Báo Thái Lan: 'Việt Nam trình diễn tuyệt vời ở U23 châu Á'

Truyền thông Thái Lan ấn tượng khi Việt Nam toàn thắng hai trận đầu vòng bảng và có cơ hội lớn vào tứ kết U23 châu Á.

Trong khi truyền thông Indonesia nhận xét Việt Nam chỉ thắng nhờ may mắn, báo thể thao Thái Lan Siam Sport có quan điểm trái ngược. "Màn trình diễn xuất sắc trước Kyrgyzstan đã đưa Việt Nam lên đỉnh bảng A với hai trận toàn thắng", bài viết trên báo này có đoạn.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường bị phạm lỗi trong trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Sau khi tiền vệ Khuất Văn Khang mở tỷ số từ phạt đền, tiền vệ Marlen Murzakhmatov sút xa gỡ hòa cho Kyrgyzstan cuối hiệp một. Phải đến phút 87, Việt Nam mới ghi bàn quyết định khi cú đánh đầu của tiền đạo Lê Văn Thuận đập chân trung vệ Khristiyan Brauzman vào lưới. Báo Thái Lan nhận xét chiến thắng này "đầy kịch tính" cho Việt Nam.

Fanpage bóng đá Thái Lan Krian Buriram cũng nhận xét tương tự cuối trận đấu. "Việt Nam đang cô đơn trên đỉnh bảng", trang này viết trên Facebook. "Việt Nam hay thật, xứng đáng là số một Đông Nam Á".

Tuy nhiên, fanpage với hơn 189.000 lượt theo dõi lại có quan điểm khác ở giờ giải lao trận đấu tối 9/1. Khi đó, tỷ số là 1-1 và Kyrgyzstan tạo ra nhiều cơ hội hơn. "Xem ra Việt Nam cũng không mạnh lắm", trang viết. "Họ chỉ trông chờ bóng bổng, cố định, để rót vào cấm địa và chờ hỗn loạn để chớp thời cơ ghi bàn. Sang hiệp hai mà đá kiểu này, Việt Nam chắc chắn có nguy cơ thua. Cầu thủ Kyrgyzstan có trình độ tốt hơn".

Đây không phải lần đầu Krian Buriram bị hớ khi nhận xét về Việt Nam sau hiệp một tại VCK U23 châu Á 2026. Khi đoàn quân Kim Sang-sik dẫn Jordan 2-0 ở lượt đầu bảng A, fanpage cũng dự đoán Việt Nam sẽ thua ngược 2-3 như Thái Lan tại chung kết SEA Games 33.

Việt Nam thắng hai trận nhưng vẫn chưa đảm bảo đi tiếp. Ở lượt cuối, thầy trò Kim không được phép thua Arab Saudi 0-3, hoặc thất bại cách biệt bốn bàn trở lên, nếu muốn vào tứ kết.

Tình thế của Thái Lan khó khăn hơn nhiều ở bảng D, khi họ đã thua Australia 1-2 ở trận ra quân. Ở lượt thứ hai, thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul gặp Iraq tối 11/1. Nếu thua trận này, Thái Lan có nguy cơ bị loại sớm.

Hoàng An tổng hợp