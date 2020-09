Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

11h00 Người dân khắc phục hậu quả

Sau khi bão đi qua, Thừa Thiên Huế đã huy động nhiều lực lượng xuống các tuyến đường ở TP Huế dọn dẹp cây xanh gãy đổ.

Người dân Thừa Thiên Huế dọn dẹp cây xanh gãy đổ. Ảnh: Võ Thạnh.

Trưa 18/9, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh (Nghệ An) do ảnh hưởng bão. Theo đó, hãng sẽ lùi giờ cất, hạ cánh từ 2 đến 6 giờ với 4 chuyến bay giữa Hà Nội và Vinh, 8 chuyến bay giữa TP HCM và Vinh; 2 chuyến giữa Vinh và Buôn Ma Thuột để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trước đó, hãng này đã thông báo hủy 30 chuyến bay trong ngày 18/9 và triển khai 22 chuyến bay bù vào ngày 19/9.

Hãng Pacific Airlines cũng lùi thời gian 2 chuyến bay giữa TP HCM và Đà Nẵng sang sau 20h cùng ngày. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng đều được các hãng hàng không hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác trong trường hợp còn chỗ.