Bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào Biển Đông

Bão Kalmaegi đang mạnh cấp 9, di chuyển nhanh hướng tây với tốc độ 25 km/h, dự kiến vào Biển Đông ngày 5/11 và có thể đạt cực đại cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 16h ngày 2/11, bão Kalmaegi ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 88 km/h, giật cấp 11.

Khoảng 16h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 20 km/h. Đến 16h ngày 4/11, bão ở phía tây của miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15 và chếch hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Đến 16h ngày 5/11, khi ở giữa Biển Đông, bão có sức gió mạnh nhất của bão cấp 13, giật cấp 16-17, giữ hướng nhưng tốc độ giảm còn 15 km/h. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 6/11 bão có thể đạt cấp 14.

Các đài khí tượng quốc tế cùng dự báo bão sẽ mạnh lên sau khi vượt Philippines. Đài Nhật Bản dự báo gió có thể đạt 144 km/h; Đài Hong Kong nhận định bão duy trì 140-145 km/h khi áp sát đất liền từ Đà Nẵng đến Gia Lai. Đài Hải quân Mỹ đánh giá Kalmaegi có thể đạt cực đại 194 km/h ở giữa Biển Đông trước khi tiến gần vùng ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi ngày 2/11. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 4/11, vùng biển phía đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-12, giật cấp 14-15, sóng cao 5-7 m. Trong ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa có thể xuất hiện gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10 m.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo dung tích phòng lũ và theo dõi chặt mưa lũ, an toàn công trình.

Bão Kalmaegi dự kiến ảnh hưởng khu vực vừa trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng cuối tháng 10 khiến 35 người chết, 5 người mất tích, hơn 130.000 ngôi nhà ngập 0,5-3 m, giao thông chia cắt tại Huế - Quảng Ngãi.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã hứng chịu 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Thiên tai khiến 238 người chết, gần 400 người bị thương, thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2% GDP.

