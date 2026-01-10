Báo Indonesia: 'U23 Việt Nam được Nữ thần May mắn phù hộ'

Theo Bolasport và nhiều báo Indonesia khác, chiến thắng 2-1 của Việt Nam trước Kyrgyzstan ở lượt hai vòng bảng U23 châu Á 2026 đến nhờ may mắn.

Cũng như trận ra quân thắng Jordan 2-0, hai bàn thắng của Việt Nam vào lưới Kyrgyzstan tới từ phạt đền và phạt góc. Quả phạt đền tới khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát bị hậu vệ Bakytbek Murzalim Uulu đá vào chân ở phút 17. Tận dụng thời cơ, Khuất Văn Khang sút 11m mở tỷ số. Đến phút 87, cú đánh đầu của tiền đạo Lê Văn Thuận đưa bóng đập chân hậu vệ Khristiyan Brauzman vào lưới.

Tiền đạo Lê Văn Thuận mừng sau khi Việt Nam ấn định thắng lợi 2-1 trước Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Trong bài 'Bàn thắng phạt đền may mắn và phản lưới nhà giúp Việt Nam đặt chủ nhà Arab Saudi vào tình thế nguy hiểm ở giải U23 châu Á", tờ Suara Merdeka nhận xét chiến thắng của thầy trò Kim Sang-sik "chỉ nhờ vào may mắn".

Trang Bolasport cũng có cùng quan điểm này. Trong bài tường thuật trận đấu tối 9/1, trang báo viết: "Nữ thần May mắn đứng về phía Việt Nam, đặc biệt là khi Kyrgyzstan bị thổi phạt đền".

Trang thể thao này còn cho rằng Việt Nam dẫn trước nhưng thể lực suy giảm khiến hàng thủ nhiều phen chao đảo. Nhưng ở những phút cuối, thể lực của đoàn quân Kim lại tốt hơn đối thủ Trung Á, nên tạo được thế lấn lướt. "Cuối cùng, cú đánh đầu của Văn Thuận không quá mạnh, nhưng vẫn trúng chân Brauzman và từ từ lăn vào lưới", trang này bình luận thêm.

VIE 2-1 KYR Diễn biến chính trận đấu.

Trên mạng xã hội X, cây viết có tài khoản @plasticpitch của trang Asian Games cũng cho rằng chiến thắng của Việt Nam có quá nhiều may mắn. "Quả phạt đền do Lê Phát tạo ra ngược với diễn biến trận đấu, khi Kyrgyzstan nhập cuộc tốt hơn", người này viết. "Việt Nam và Kyrgyzstan đều có nhiều sai lầm phòng ngự tới mức ngây thơ. Nhưng bằng cách nào đó Việt Nam tiếp tục chứng tỏ khả năng thắng chật vật".

Với 6 điểm qua hai trận, Việt Nam đứng đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026, còn Kyrgyzstan vẫn chưa giành điểm nào. Ở lượt cuối, Việt Nam gặp chủ nhà Arab Saudi, còn Kyrgyzstan đá với Jordan lúc 23h30 thứ Hai 12/1, giờ Hà Nội.

Cả bốn đội trong bảng A đều còn cơ hội đi tiếp. Thầy trò Kim sáng cửa nhất khi chỉ cần không thua Arab Saudi 0-3 hoặc cách biệt quá ba bàn là đi tiếp, bất chấp kết quả trận đấu còn lại giữa Jordan và Kyrgyzstan. Việt Nam cũng sẽ đứng đầu bảng nếu không thua Arab Saudi cách biệt quá một bàn.

Xuân Bình