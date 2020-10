Bảo hiểm Vietinbank nhận giải chuyển đổi số Việt Nam 2020

Ứng dụng công nghệ My VBI và VBI4Sales của Bảo hiểm VietinBank (VBI) được bình chọn là sản phẩm "Chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam năm 2020".

Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của 27 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị là cơ quan Nhà nước hôm 18/10.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo của giải thưởng, trong thời gian qua, nhiều lĩnh vực đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Thủ tướng đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó xác định rất rõ 3 trụ cột của chuyển đổi số là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý là một số lĩnh vực có nhiều giải pháp chuyển đổi số như Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Chính phủ điện tử...

Trong số các sản phẩm đạt giải tại Vietnam Digital Awards năm 2020, ứng dụng giám định, bồi thường bảo hiểm trực tuyến My VBI và mua hàng trực tuyến VBI4Sales được đánh giá là ứng dụng công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực bảo hiểm.

My VBI - ứng dụng bảo hiểm trực tuyến xuất sắc

Giám định và bồi thường bảo hiểm trực tuyến là một trong những tính năng ưu việt, vượt trội nhất của ứng dụng My VBI. Trước đây, khách hàng cần chờ 15 đến 30 ngày làm việc, với ứng dụng My VBI thời gian xử lý còn 15 phút. Ứng dụng My VBI sẽ cập nhật các thông tin của khách hàng và xử lý thay vì chờ đợi giao nhận.

Đại diện VBI (giữa) nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020.

Ứng dụng này liên tục được cải tiến các tính năng và bổ sung công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), nhận diện hình ảnh, ký tự... Nhờ đó, các quy trình giám định, bồi thường tổn thất xe cơ giới, tra cứu bồi thường bảo hiểm sức khỏe và mua hàng trực tuyến được xử lý tiện lợi hơn các thức truyền thống.

VBI4sale - ứng dụng phát triển kênh phân phối ưu việt

VBI đã tạo trải nghiệm khác biệt cho người dùng và nhân viên kinh doanh thông qua ứng dụng độc quyền, cho phép hơn 40.000 đại lý tư vấn bảo hiểm của VBI có thể tư vấn và chốt giao dịch nhanh chóng, thuận tiện với khách hàng.

Trong xu thế 4.0 toàn cầu, hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò xương sống không những trong việc quản trị và điều hành doanh nghiệp mà còn là cầu nối hữu hiệu giúp doanh nghiệp tương tác với khách hàng ở mọi nơi, mọi thời điểm.

Các doanh nghiệp nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020.

"Song song với việc phát triển mạng lưới và kênh phân phối nhằm đưa bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng, VBI luôn cải tiến hệ thống quản trị và quy trình công việc bằng các nền tảng công nghệ, tối ưu hoá hiệu suất doanh nghiệp và tạo ra những trải nghiệm mang tính ổn định, tiện lợi cho khách hàng", ông Lê Tuấn Dũng, Tổng giám đốc VBI cho biết.

My VBI và VBI4Sales đang được VBI tiếp tục phát triển, cải tiến bằng những công nghệ nhằm mang đến những trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

(Nguồn: VBI)