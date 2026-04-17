Bảo hiểm từ chối chi trả do hết hạn đăng kiểm, có đúng luật?

Đợt lũ năm trước, chiếc ôtô 5 chỗ của tôi đỗ trong sân nhà bị nước ngập hỏng nặng, sửa hết hơn trăm triệu đồng nhưng bảo hiểm không chi trả với lý do "hết hạn đăng kiểm".

Khi mua xe, tôi có mua bảo hiểm vật chất và hiện còn hiệu lực. Công ty bảo hiểm thông báo từ chối chi trả dù tại thời điểm xảy ra tổn thất quá hạn đăng kiểm chỉ 3 ngày.

Họ viện dẫn điều khoản trong hợp đồng: "Tại thời điểm xe xảy ra tổn thất, xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành" thì thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Tôi cho rằng xe đang đỗ trong nhà, không lưu thông trên đường, việc hết đăng kiểm không phải nguyên nhân gây ra thiệt hại do lũ lụt. Nếu xe có đăng kiểm còn hạn thì kết quả cũng không khác.

Trong khi đó, phía bảo hiểm khẳng định chỉ cần tại thời điểm xảy ra tổn thất xe không có đăng kiểm hợp lệ là đủ căn cứ từ chối.

Hiện tôi rất bức xúc và phân vân: Điều khoản loại trừ như vậy có đương nhiên hợp pháp và ràng buộc tuyệt đối không?

Trong trường hợp thiệt hại do thiên tai, không liên quan đến việc lưu thông hay tình trạng kỹ thuật, công ty bảo hiểm từ chối bồi thường có đúng quy định?

Nếu không đồng ý, tôi có thể khiếu nại, yêu cầu hòa giải hay khởi kiện ở đâu để bảo vệ quyền lợi?

Độc giả Dương Quang

Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự như sau: "Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng".

Do đó, việc công ty bảo hiểm viện dẫn điều khoản trong hợp đồng "tại thời điểm xe xảy ra tổn thất, xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành" thì thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là phù hợp với quy định của pháp luật.

Ôtô hư hỏng xếp hàng trên đường 23 Tháng 10, Nha Trang, chờ sửa sau đợt lũ cuối năm 2025. Ảnh: Bùi Toàn

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, mặc dù bạn đã đỗ ô tô trong sân nhà nhưng do nước dâng nhanh, không thể lường trước. Vì vậy, mưa lũ được coi là sự kiện bất khả kháng, dẫn tới trở ngại trong việc thực hiện đăng kiểm lại.

Ngoài ra, thiệt hại do mưa lũ là một trong những rủi ro được bảo hiểm chi trả, hậu quả xe bị hư hỏng không xảy ra trong khi phương tiện đang lưu thông. Do vậy, việc công ty bảo hiểm áp dụng điều khoản loại trừ là chưa hợp lý trong bối cảnh thiên tai.

Để bảo vệ quyền lợi, bạn có thể thực hiện theo các phương án sau:

Phương án 1: Yêu cầu hòa giải. Bạn có thể đề xuất phương án yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường một phần giá trị thiệt hại.

Phương án 2: Khiếu nại tới công ty bảo hiểm về việc thiệt hại do thiên tai là rủi ro được bảo hiểm chi trả và không có hậu quả trực tiếp từ tình trạng kỹ thuật của xe.

Phương án 3: Khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa án đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội