Bảo hiểm từ chối chi trả do hết đăng kiểm có đúng?

Đợt lũ năm trước, chiếc ôtô 5 chỗ của tôi đỗ trong sân nhà bị nước ngập hỏng nặng, sửa hết hơn trăm triệu đồng nhưng bảo hiểm không chi trả với lý do "hết hạn đăng kiểm".

Khi mua xe, tôi có mua bảo hiểm vật chất và hiện còn hiệu lực. Công ty bảo hiểm thông báo từ chối chi trả dù tại thời điểm xảy ra tổn thất quá hạn đăng kiểm chỉ 3 ngày.

Họ viện dẫn điều khoản trong hợp đồng: "Tại thời điểm xe xảy ra tổn thất, xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành" thì thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Tôi cho rằng xe đang đỗ trong nhà, không lưu thông trên đường, việc hết đăng kiểm không phải nguyên nhân gây ra thiệt hại do lũ lụt. Nếu xe có đăng kiểm còn hạn thì kết quả cũng không khác.

Trong khi đó, phía bảo hiểm khẳng định chỉ cần tại thời điểm xảy ra tổn thất xe không có đăng kiểm hợp lệ là đủ căn cứ từ chối.

Hiện tôi rất bức xúc và phân vân: Điều khoản loại trừ như vậy có đương nhiên hợp pháp và ràng buộc tuyệt đối không?

Trong trường hợp thiệt hại do thiên tai, không liên quan đến việc lưu thông hay tình trạng kỹ thuật, công ty bảo hiểm từ chối bồi thường có đúng quy định?

Nếu không đồng ý, tôi có thể khiếu nại, yêu cầu hòa giải hay khởi kiện ở đâu để bảo vệ quyền lợi?

Độc giả Dương Quang

>> Luật sư Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn