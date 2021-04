Bảo hiểm trực tuyến tới 405 triệu đồng cho ba bệnh hiểm nghèo

Gói bảo hiểm trực tuyến mới nhất của Prudential Việt Nam hỗ trợ đến 405 triệu đồng cho ba bệnh ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Sản phẩm "PRU-Vui Sống" của Prudential Việt Nam mang đến giải pháp bảo vệ tài chính trước ba bệnh hiểm nghèo phổ biến, phí từ 88.000 đồng mỗi năm. Người dùng có hai lựa chọn: "Gói Cơ bản" (bảo vệ trước rủi ro ung thư) và "Gói Nâng cao" (áp dụng cho ba loại bệnh cụ thể, với quyền lợi chi trả độc lập), phí bảo hiểm dao động cho từng nhóm tuổi.

Đại diện Prudential Việt Nam lý giải, thông thường, các sản phẩm bảo hiểm áp dụng cho nhiều bệnh khác nhau nhưng nếu như xảy ra rủi ro, người dùng chỉ nhận tiền một lần rồi hợp đồng kết thúc.

Với gói "Nâng cao", khách hàng được hỗ trợ chi phí đến 405 triệu đồng. Trong đó, quyền lợi chi trả độc lập cho hai nhóm: ung thư 200 triệu, đột quỵ (hoặc nhồi máu cơ tim) 200 triệu và tử vong hoặc thương tật do tai nạn 5 triệu. Quy trình mua đơn giản, nhanh chóng qua ứng dụng Pulse by Prudential (ba phút) và chỉ trả lời một câu hỏi thẩm định.

"PRU-Vui Sống" nằm trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng kỹ thuật số của Prudential, hướng đến nhóm khách trẻ sành công nghệ, giúp họ dễ dàng tiếp cận với các giải pháp bảo hiểm chi phí thấp với quyền lợi thiết thực.

Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của người dân, nhất là trong giai đoạn dịch phức tạp và nỗi lo lắng về an toàn thực phẩm. Theo đại diện Prudential Việt Nam, các bệnh hiểm nghèo ngày càng phổ biến, nhưng không phải ai cũng phát hiện, tầm soát sớm và chuẩn bị sẵn giải pháp tài chính khi không may rủi ro.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 10 nguyên nhân gây tử vong, bệnh tim mạch chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó bệnh tim thiếu máu cục bộ chiếm 16%, đột quỵ chiếm 11% các ca tử vong trên toàn cầu... Nếu trước đây, các bệnh mạch vành, động mạch ngoại biên, động mạch não... thường xuất hiện ở người cao tuổi thì hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh.

Hàng năm, thế giới có 17,9 triệu người tử vong do các bệnh liên quan tim mạch. Trong đó, 85% do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Chi phí chăm sóc, điều trị cũng tạo gánh nặng kinh tế hàng tỷ USD mỗi năm. Tại Việt Nam, số người qua đời vì bệnh tim mạch chiếm 30% số ca tử vong. Những lý do phổ biến khiến bệnh lý tim mạch gia tăng ở người trẻ là lạm dụng rượu bia; hút thuốc (cả chủ động lẫn thụ động); ít vận động; thừa cân, có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp; thức khuya; căng thẳng, áp lực tâm lý; chế độ ăn uống không khoa học dẫn đến béo phì...

Giống tim mạch, đột quỵ cũng là "sát thủ thầm lặng" với khoảng 200.000 ca mới, 80% trong đó là người bị tăng huyết áp. Gần 40% không biết bệnh, 69% không được kiểm soát. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ cũng có xu hướng tăng, trung bình khoảng 2% mỗi năm. Bệnh rất dễ phát hiện bằng cách đo huyết áp đơn giản nhưng thường bị bỏ sót, do tăng huyết áp thường không có triệu chứng.

Với ung thư, Việt Nam ước tính có hơn 182.000 ca ung thư mới mắc, hơn 122.000 ca tử vong và hiện có khoảng hơn 353.000 người sống chung với bệnh ung thư. Khoảng 1/3 bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm. Do đó, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên và tầm soát phát hiện sớm ung thư rất quan trọng.

Thi Quân