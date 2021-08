Bảo hiểm 'Trộm cắp nhận dạng cá nhân' trên nền tảng Myinsure

Sản phẩm bảo hiểm "Trộm cắp nhận dạng cá nhân" do Công ty TNHH Rainbow và Công ty Bảo hiểm PVI phía Nam hợp tác triển khai trên nền tảng Myinsure.

Bảo hiểm "Trộm cắp nhận dạng cá nhân" là một sản phẩm được hỗ trợ truyền thông bởi HiếuPC - chuyên viên kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) - đồng sáng lập website chongluadao.vn.

Website chongluadao.vn được HiếuPC và các đồng sự thành lập vào đầu năm 2021 như một nguồn chia sẻ thông tin và kinh nghiệm đáng tin cậy dành cho mọi người dùng Internet. Website nhằm hỗ trợ kiểm tra, xác định và đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn, các khả năng bị tấn công mạng, dính mã độc hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân khi người dùng truy cập vào các trang web trên không gian mạng.

Bảo hiểm "Trộm cắp nhận dạng cá nhân" là tâm huyết và thành quả sáng tạo của các bên trong bối cảnh thiệt hại tài chính do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã đạt kỷ lục mới, vượt mốc một tỷ USD (23.9.000 tỷ đồng) theo chương trình đánh giá an ninh mạng do Tập đoàn công nghệ Bkav thực hiện tháng 12/2020. Các bên kỳ vọng bảo hiểm "Trộm cắp nhận dạng cá nhân" có thể bảo vệ hơn một triệu người dùng Việt Nam trước các mối đe dọa về:

- Giao dịch chuyển tiền hoặc tài sản điện tử trái phép từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử cá nhân mà không được sự đồng ý của chủ tài khoản.

- Gian lận trong các giao dịch thanh toán mua hàng trực tuyến được thực hiện bởi bên thứ ba mà bị tính vào thẻ nhựa của chủ thẻ.

- Trộm cắp nhận dạng cá nhân trực tuyến.

Chương trình bảo hiểm "Trộm cắp nhận dạng cá nhân" cho phép người dùng đăng ký miễn phí, thời hạn bảo hiểm lên đến một năm với số tiền chi trả bảo hiểm lên đến 50 triệu đồng trên nền tảng Myinsure.

Công ty Bảo hiểm PVI phía Nam - đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) và Công ty TNHH Rainbow công bố quan hệ hợp tác triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm được số hóa trên nền tảng Myinsure của Rainbow.

Chia sẻ về quyết định triển khai sản phẩm bảo hiểm "Trộm cắp nhận dạng cá nhân", ông Arnab Ghosh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Rainbow nhận thấy các sản phẩm bảo hiểm hiện vẫn khá truyền thống, chưa đáp ứng được với sự thay đổi và phát triển đa dạng của cuộc sống. Bằng chứng là các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế riêng theo xu hướng thị trường còn ít với nhiều hạn chế. "Chúng tôi mong muốn trở thành đơn vị tiên phong cung cấp các sản phẩm bảo hiểm táo bạo và độc đáo, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường nhưng đồng thời mang đến sự đơn giản, thuận tiện cùng trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng. Thông qua hợp tác với Công ty Bảo hiểm PVI, chúng tôi về cơ bản đã đạt được mong đợi mà mình đề ra", ông Arnab Ghosh nói.

Thỏa thuận hợp tác cùng Rainbow cũng giúp Bảo hiểm PVI có cơ hội tiếp cận thị trường bảo hiểm ngách. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu đặc trưng của nhiều đối tượng khách hàng, góp phần làm phong phú hơn chuỗi sản phẩm bảo hiểm và nối tiếp hành trình của Bảo hiểm PVI trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối cũng như ứng dụng tối đa sức mạnh công nghệ thông tin.

Rainbow là công ty tài chính công nghệ vừa gia nhập thị trường Việt Nam với mục tiêu mang đến hướng tiếp cận mới về quản trị tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạch định tài chính kết hợp với chương trình bảo hiểm đặc thù được thiết kế riêng cho các nền tảng số của Rainbow. Với MyInsure - nền tảng số đầu tiên được Rainbow giới thiệu, giờ đây, khách hàng chỉ cần ở nhà và truy cập website hoặc cài đặt ứng dụng Myinsure để nhận toàn bộ thông tin liên quan đến các chương trình bảo hiểm cũng như được tư vấn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

