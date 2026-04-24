Bảo hiểm PVI mở rộng quyền lợi cứu hộ 24/7 cho xe trên 700 triệu

Bảo hiểm PVI mở rộng quyền lợi cứu hộ khẩn cấp PVI - RSA "Hỏng hóc và Tai nạn" 24/7 với khách hàng mua bảo hiểm vật chất cho xe có giá trị trên 700 triệu đồng, áp dụng từ 1/4.

Theo đó, bảo hiểm sẽ hỗ trợ các tình huống như sự cố kỹ thuật, tai nạn, cháy xe, hết nhiên liệu hoặc mất chìa khóa. Các dịch vụ được áp dụng bao gồm cứu hộ tại chỗ, cẩu kéo phương tiện, hỗ trợ thay lốp, kích điện ắc quy và tư vấn kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng xe.

Chương trình không giới hạn mức trách nhiệm bảo hiểm trong năm, tư vấn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm. Khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần cứu hộ và 5 lần kéo xe mỗi năm. Với phạm vi 50 km, chủ xe được miễn phí dịch vụ cứu hộ ô tô, hỗ trợ lấy chìa khóa dự phòng và miễn phí dịch vụ giao 5 lít nhiên liệu để có thể di chuyển đến trạm dịch vụ gần nhất (chi phí nhiên liệu do khách hàng chi trả).

Trong trường hợp sự cố xảy ra cách nơi cư trú 100 km, khách hàng còn được hỗ trợ bố trí lưu trú và phương tiện di chuyển, nhằm giảm thiểu gián đoạn hành trình trong các chuyến đi.

Chương trình áp dụng cho xe có giá trị trên 700 triệu đồng. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Dịch vụ áp dụng cho xe ô tô chở người đến 9 chỗ, có giá trị trên 700 triệu đồng và thời gian sử dụng không quá 10 năm. Đối tượng áp dụng bao gồm: xe chở người không kinh doanh vận tải, xe chở người kinh doanh theo hợp đồng dịch vụ; không áp dụng với taxi, xe cho thuê tự lái, xe giường nằm, xe khách kinh doanh vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, chạy tuyến cố định, xe bus. Chương trình có thời hạn 12 tháng, triển khai từ 1/4 đến hết 31/12.

Theo đại diện Bảo hiểm PVI, việc mở rộng quyền lợi cứu hộ khẩn cấp PVI - RSA giúp chủ xe giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng sự chủ động khi gặp sự cố trên đường. Đây cũng là một phần trong chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, hướng tới cung cấp giải pháp hỗ trợ toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm xe ô tô.

Minh Ngọc