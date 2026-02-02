Bảo hiểm PVI được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á

Bảo hiểm PVI được vinh danh liên tiếp ở hai hạng mục tại Lễ trao giải InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025 (IAN Awards 2025), tổ chức tại Hong Kong, ngày 28/1.

IAN Awards là giải thưởng thường niên của ngành bảo hiểm khu vực châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí InsuranceAsia News tổ chức, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm có kết quả nổi bật về hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong những năm qua, giải thưởng đã vinh danh nhiều tổ chức lớn như AIA Group, Zurich Insurance Group, AXA, HSBC Life, MetLife, FWD Group, Everest Reinsurance, AXA XL, Aon...

Năm nay, vượt qua nhiều đề cử, Bảo hiểm PVI đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt đầu tiên được vinh danh liên tiếp ở hai hạng mục: "General Insurance of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year".

Bảo hiểm PVI nhận cúp vinh danh tại IAN Awards 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Trong đó, "General Insurance of the Year" là hạng mục cao nhất của hệ thống giải, ghi nhận doanh nghiệp có danh mục sản phẩm toàn diện, mạng lưới phân phối rộng và quy trình bồi thường minh bạch, hiệu quả. Giải "Underwriting Initiative of the Year" vinh danh các sáng kiến thẩm định bảo hiểm mang tính đổi mới, góp phần mở rộng giới hạn bảo hiểm truyền thống.

Bà Lê Hồng Linh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI nhận cúp vinh danh hạng mục "Underwriting Initiative of the Year" tại IAN Awards 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Thanh Francois, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI cho biết, thành công tại IAN Awards 2025 là kết quả của chiến lược phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã triển khai trong nhiều năm, với trọng tâm là đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhờ tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi và nâng cao chất lượng dịch vụ, thương hiệu luôn duy trì tăng trưởng ổn định, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Ông Dương Thanh Francois, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Bảo hiểm PVI

"Giải thưởng là sự ghi nhận từ thị trường quốc tế đối với năng lực của Bảo hiểm PVI, đồng thời khẳng định uy tín của bảo hiểm Việt Nam trên thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo", ông Dương Thanh Francois chia sẻ.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tiếp tục chuẩn hóa hoạt động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Minh Ngọc