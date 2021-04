Bảo hiểm PVI chi trả 100 triệu đồng cho khách hàng gặp tai nạn

Đại diện của Bảo hiểm PVI Quảng Nam đến chia buồn cùng gia đình của khách hàng, chi trả 100 triệu đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin một khách hàng 54 tuổi, sống tại Quảng Nam, gặp tai nạn trong quá trình lao động và qua đời, Bảo hiểm PVI Quảng Nam đã nhanh chóng thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả bồi thường trong thời gian nhanh nhất, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với gia đình. Khách hàng này đã tham gia hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân cho bản thân và toàn bộ gia đình với mức phí 240.000 đồng mỗi người/năm từ đầu năm 2020.

Bảo hiểm PVI có đội ngũ thân thiện, nhiệt tình và luôn chăm sóc khách hàng chu đáo.

Các sản phẩm bảo hiểm con người của PVI phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến để phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm tai nạn gồm: cá nhân thông thường, tai nạn hộ sử dụng điện và cá nhân hộ gia đình. Đối tượng hưởng bảo hiểm là công dân Việt Nam từ đủ một tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam. Khách hàng sẽ được bồi thường trong các trường hợp:

- Chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn xảy ra tại Việt Nam.

- Mất tích do tai nạn và tòa án có quyết định là mất tích do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

- Mở rộng (đóng thêm phí) cho các trường hợp tai nạn do tham gia các cuộc thi đấu chuyên nghiệp như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, leo núi, lướt ván, đua thuyền, khảo sát, thám hiểm...

Bên cạnh bảo hiểm tai nạn, các sản phẩm bảo hiểm con người của PVI còn có các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe. Theo đó, Bảo hiểm PVI hợp tác với các công ty cứu trợ quốc tế, hệ thống bệnh viện cao cấp bảo lãnh viện phí, đảm bảo các khách hàng được hưởng những dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất.

(Nguồn và ảnh: Bảo hiểm PVI)