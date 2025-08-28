Bảo hiểm BSH tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Hà Nội, sáng 27/8.

Cụ thể, nội dung trọng tâm của đại hội là thông qua công tác nhân sự cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm ông Baek Shin Woong, ông Đỗ Đăng Khang, ông Nguyễn Tất Thắng và một thành viên Ban kiểm soát là ông Đặng Việt Đĩnh. Trong sáng cùng ngày, HĐQT đã họp phiên đầu tiên, thống nhất bầu ông Đỗ Đăng Khang giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.

Ông Đỗ Đăng Khang tân Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (đứng thứ 2 từ phải sang). Ảnh: BSH

Ông Đỗ Đăng Khang sinh năm 1985, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Trước khi về BSH, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp vào phát triển sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

"Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang thay đổi nhanh chóng, tôi sẽ cùng toàn thể cán bộ nhân viên BSH tiếp tục nỗ lực, xây dựng BSH trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tinh gọn, hiện đại, uy tín và phát triển bền vững", ông Đỗ Đăng Khang phát biểu khi nhận nhiệm vụ.

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội, cùng việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới được kỳ vọng sẽ góp phần vào quá trình tái cấu trúc toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ của BSH, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang thay đổi về công nghệ và nhu cầu khách hàng. Hiện BSH đang hoàn thiện hồ sơ để xin chấp thuận chính thức từ Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

