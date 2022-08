Bao giờ mới có quy định chằng buộc thép cuộn khi vận chuyển?

Ban hành quy định chằng buộc thép cuộn và sử dụng dây xích to nhỏ cỡ nào đâu có quá khó nhưng tại sao bao năm qua vẫn không có?

Vụ việc hai cuộn thép rơi khỏi xe đầu kéo do đứt xích, lăn xuống đường vành đai 3 trên cao, đoạn gần bến xe Mỹ Đình, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi giật mình cho sự an toàn của bản thân. Rất may, trong trường hợp trên, hai cuộn thép chỉ rơi xuống khu vực không có phương tiện qua lại, chứ nếu xảy ra vào giờ cao điểm hoặc cuộn thép rơi từ đường trên cao xuống đường phía dưới thì không biết hậu quả sẽ còn thảm khốc đến mức nào?

Xe đầu kéo làm rơi hai cuộn thép đường vành đai 3 trên cao tắc 5km Hai cuộn thép rơi khỏi xe đầu kéo trên vành đai 3. Video: Tuấn Việt - Hoàng Nam

Nói về câu chuyện quy định an toàn vận chuyển thép cuộn sau hàng loạt vụ việc tương tự suốt thời gian qua, gây hoang mang cho người tham gia giao thông, độc giả Phuongthuy đặt dấu hỏi: "Vụ cuộn thép rơi do không đảm bảo an toàn khi vận chuyển đã xảy ra quá nhiều rồi, nhưng tại sao đến hôm nay các đơn vị vận chuyển vẫn chưa thay đổi cách thức để đảm bảo an toàn?".

So sánh với quy định của các nước nước phương Tây, bạn đọc Anh Tuấn thắc mắc: "Xe chở thép cuộn của Việt Nam bao giờ mới có thùng chuyên dụng như ở phương Tây? Cuộn thép mấy chục tấn mà chằng buộc bằng ba cái dây xích tải một tấn thì làm sao giữ được? Cần ra ngay bộ tiêu chuẩn vận chuyển với các loại hàng nguy hiểm như thế này? Thực tế, đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra trong quá khứ rồi, nên tốt nhất là xe nào không đủ tiêu chí chở thép cuộn nên tịch thu ngay và phạt thêm doanh nghiệp nữa".

Các quy định hiện hành chỉ nêu chung chung là "chủ phương tiện chằng buộc chắc chắn" mà không định nghĩa cụ thể thế nào là chắc chắn, chưa có quy định, quy trình riêng cho hàng hóa là thép cuộn? Vì vậy, vẫn còn tồn tại nhiều kẽ hở trong việc kiểm tra các phương tiện vận chuyển loại hàng hóa này, đồng thời gây khó cho lực lượng chức năng xử lý sai phạm.

Cùng chung nỗi lo lắng, bất an, độc giả Mùa Thu chia sẻ: "Chúng tôi đã biết và thấy rất nhiều cuộn sắt vài chục tấn rơi trên đường, nhưng chưa bao giờ nhận được thông tin giải quyết của cơ quan chức năng cho vấn đề này một cách triệt để. Không lẽ chúng ta mãi không có chế tài cho những doanh nghiệp vận chuyển những hàng hóa đặc thù này sao?".

"Phải đặt ra tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các xe công tơ nơ chuyên chở các cuộn thép này. Xe nào chở cuộn thép mà không đủ yêu cầu kỹ thuật thì phạt thật nặng. Rất nhiều vụ cuộn thép rơi khỏi xe giống thế này rồi", bạn đọc Do Long nhấn mạnh.

Khẳng định việc ra quy định an toàn khi vận chuyển thép cuộn là điều nằm trong tầm tay, độc giả L.H nhấn mạnh: "Ban hành quy định chằng buộc vàkích cỡ dây xích to nhỏ phải chẳng quá khó đối với cơ quan chức năng nên mãi không làm được? Tôi cho rằng, chỉ cần vài phép tính vật lý căn bản là sẽ ra được đáp áp: xe tải được chạy với vận tốc tối đa bao nhiêu, động năng của cuộn thép sẽ thế nào khi xe thắng gấp, từ động năng sẽ tính ra được lực kéo của cuộn thép, từ lực kéo sẽ tính ra được dây xích to như thế nào để chịu được lực đó".

Thành Lê tổng hợp

