Bão Fengshen và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn cho miền Trung

Tương tác với không khí lạnh, bão Fengshen khả năng suy yếu trên biển, song hoàn lưu có thể gây mưa lớn cho miền Trung vào ngày 23-26/10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h hôm nay, tâm bão Fengshen trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 480 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 13h ngày mai, tâm bão ở phía đông đảo Luzon, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11, giữ hướng và tốc độ. Bão sau đó vào Biển Đông, đến 13h ngày 20/10 ở trên vùng biển phía đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550 km, sức gió cấp 9-10, giật 13.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão sẽ vào đảo Luzon với sức gió 90 km/h, khi vào Biển Đông đạt cực đại 108 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ mạnh nhất 110 km/h trước khi chuyển hướng tây nam đi chếch về vùng biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ mai vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m. Khoảng ngày 20-22/10, bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Dự báo hướng đi của bão Fengshen chiều 18/10. Ảnh: NCHMF

Bão suy yếu trước khi vào bờ, nhưng gây mưa lớn cho miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Fengshen sẽ đạt cực đại cấp 11, giật cấp 13 khi đến phía bắc của đặc khu Hoàng Sa vào ngày 22/10. Tuy nhiên, khi di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc khu vực này đang chịu tác động của không khí lạnh.

Khối không khí lạnh chắn ở phía tây khiến bão ít khả năng theo hướng tây để vào miền Bắc hay lên Trung Quốc. Cùng với đó, khi đến đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và suy yếu dần, nhiều khả năng thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền miền Trung.

Khả năng duy trì cấp độ bão khi vào miền Trung là không cao, nhưng cơ quan khí tượng nhận định hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh khiến vùng biển bắc, giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ cũng như biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4 m.

Tác động của cơn bão này là mưa diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi do hoàn lưu sau bão cùng không khí lạnh vào ngày 23-26/10, cơ quan khí tượng nhận định.

Theo cơ quan này, có nhiều kịch bản tương tác của không khí lạnh với bão. Nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn. Trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông dự báo còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gia Chính