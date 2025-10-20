Báo động băng đảng ấu dâm tống tiền, ép trẻ em livestream tự hại

ĐứcMột băng đảng quốc tế, với kẻ đứng đầu mới 21 tuổi, đã ép trẻ em khắp 30 quốc gia gửi ảnh khiêu dâm, sau đó tống tiền, buộc livestream cảnh tự tử.

Nghi phạm người Đức gốc Iran là cựu sinh viên y khoa, chỉ được xác định bằng tên Shahriar do luật bảo mật của Đức, bị cáo buộc giám sát một mạng lưới lạm dụng tình dục trực tuyến quốc tế, hoạt động dưới bút danh "Bạch Hổ", tờ Washington Post đưa tin hôm 18/10.

Cảnh sát cho hay hắn đã nhắm vào trẻ em ở hơn 30 quốc gia như một phần của mạng lưới những kẻ lạm dụng được gọi là "764", có liên quan đến một băng nhóm tên Order of the Nine Angles (Mệnh lệnh 9 thiên thần).

Mạng lưới này được cho là đã ép buộc trẻ em gửi cho họ những bức ảnh khiêu dâm, sau đó dùng những bức ảnh này để tống tiền, buộc nạn nhân phải tự quay phim cảnh tự làm hại bản thân, thực hiện các hành vi tình dục khác và tự tử.

Washington Post cho biết Shahriar bị bắt hồi tháng 6, tại nhà cha mẹ anh ta ở quận Marienthal giàu có bậc nhất của Hamburg. Từ đó đến nay, các nạn nhân khác của hắn vẫn đang tiếp tục được xác minh.

Một trong số này là Jay Taylor, cậu bé 13 tuổi người Mỹ qua đời tháng 1/2022, Telegraph đưa tin. Cảnh sát tìm thấy thi thể của Jay trong bãi đậu xe của siêu thị, một chiếc iPhone được dựng lên và hướng về phía hiện trường.

Ban đầu, cái chết được cho là một vụ tự tử đơn thuần. Cảnh sát sau đó phát hiện Jay đã phát trực tiếp hành động này trên mạng xã hội trong khi những người khác theo dõi, động viên và thúc giục đứa trẻ cởi quần áo.

Một trong những "cổ động viên" này là một cô bé 12 tuổi khác, cư dân châu Âu. Nhà chức trách tin rằng cả hai đã bị ép tham gia để làm hài lòng "Bạch Hổ". Vài tuần trước vụ tự tử, hai đứa trẻ này đã trao đổi tin nhắn. Trong một tin nhắn, Jay yêu cầu cô bé châu Âu nhắn cho mình nếu có ý định tự tử, để họ có thể cùng nhau làm điều đó.

Cha mẹ của Jay chia sẻ rằng con họ bắt đầu có những biểu hiện đáng lo ngại trong thời gian đại dịch. Họ cho biết, khi khoảng 11 tuổi, Jay bắt đầu chán ăn, trầm cảm và tự làm hại bản thân.

Họ đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế và tin rằng Jay đang khỏe hơn, nhưng sau đó phát hiện ra cậu bé đã vào phòng chat Discord để nói về việc tự làm hại bản thân.

Jay Taylor là một trong những nạn nhân của băng đảng này. Ảnh: Telegraph

Họ tịch thu điện thoại của Jay và cài đặt chế độ kiểm soát của phụ huynh để hạn chế quyền sử dụng máy tính xách tay của Jay. Trong hai năm tiếp theo, mọi thứ dường như đã cải thiện, nhưng rồi Jay bắt đầu bị những suy nghĩ ám ảnh xâm chiếm.

Một tuần sau cái chết của Jay, cha mẹ Jay nhận được liên lạc từ một cô bé ở Australia. "Cháu không biết cô chú đã biết chưa", cô bé nói rằng có một đoạn video mà các phụ huynh này cần xem. Cha mẹ nạn nhân gần như ngất xỉu khi xem được chỉ đoạn đầu của video livestream trước khi con chết. Người cha đã giao một bản sao đoạn video cho cảnh sát, sau đó họ đã chia sẻ nó với FBI.

Shahriar đang bị cáo buộc hơn 200 tội danh gồm giết người, Cố ý giết người, Lạm dụng tình dục trẻ em và Hiếp dâm. Tội phạm được thực hiện từ 2021-2023. Bị can hiện bị giam giữ trong một nhà tù dành cho thanh thiếu niên trên bán đảo Hahnöfersand an ninh nghiêm ngặt, theo Euro News.

Tội ác vượt quá sức tưởng tượng

Jorg Frohlich, tổng chưởng lý Hamburg, phát biểu tại một cuộc họp báo hồi tháng 6: "Những hành vi này vượt quá sức tưởng tượng của con người. Đây chính xác là điều đáng lo ngại nhất mà thời đại chúng ta đang chứng kiến. Những câu hỏi về cách chúng ta quản lý Internet. Đây là những câu hỏi quan trọng".

Năm 2023, người sáng lập băng đảng "764", Bradley Chance Cadenhead, đã bị bắt và bị kết án 80 năm tù sau khi bị kết tội chín tội danh trọng tội về tàng trữ và phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Vào tháng 5, FBI đã mở cuộc điều tra đối với 254 nghi phạm là thành viên của băng đảng này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Trợ lý giám đốc FBI David Scott, người đứng đầu đơn vị Chống khủng bố của FBI, cho biết vào thời điểm đó: "Chúng tôi chứng kiến nhiều điều tồi tệ, nhưng đây là một trong những điều đáng lo ngại nhất".

Mạng xã hội, thế giới ảo và những kẻ dùng nó với mục đích xấu, vẫn đang được xem là "tội đồ" lớn nhất của thời đại này, khi ngày càng vụ việc đau lòng xảy ra với trẻ em khắp thế giới.

Hồi cuối năm 2024, một bà mẹ Mỹ kiện Google và Character AI đã tạo ra AI độc hại khiến con trai 14 tuổi của bà mê mẩn thế giới ảo, sau đó tự sát theo nhân vật.

Không dừng ở cách thế giới ảo thao túng tâm lý người dùng chưa trưởng thành, nó còn trở thành công cụ nguy hiểm trong tay kẻ xấu.

Vụ bê bối "phòng chat thứ N" bị phanh phui năm 2020 đã phơi bày nhóm Telegram đồi trụy lớn nhất lịch sử Hàn Quốc với 100.000 người trả tiền để xem hàng nghìn ảnh, clip sex có được từ việc đe dọa, tống tiền 70 nữ sinh.

Kẻ điều hành mạng lưới này, cũng chỉ là một thanh niên 25 tuổi. Đến cuối năm 2020, gần 3.800 người đã bị bắt và 245 trường hợp bị giam giữ vì liên quan trực tiếp đến vụ án "Phòng thứ N". Độ tuổi trung bình của nghi phạm chỉ là 21.

Tại Mỹ, FBI cho hay từ tháng 10/2021-3/2023, có hơn 13.000 báo cáo về tống tiền tình dục online được gửi tới họ. Kẻ lừa đảo sẽ đóng giả một cô gái, chàng trai trẻ trung hấp dẫn, trò chuyện và dụ dỗ tình cảm và yêu cầu nạn nhân gửi ảnh, clip sex tự quay để "gia tăng tình cảm". Chúng sẽ dùng những thứ này để tống tiền nạn nhân, với đe dọa sẽ phát tán các hình anh này khiến nạn nhân "sống trong nhục nhã".

Cũng theo FBI, trong năm 2021-2025, ít nhất 30 thanh thiếu niên đã tự tử khi phải đối mặt với mối đe dọa kiểu này.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã có các chiến dịch nâng cao nhận thức trên toàn quốc bằng cách gửi đi thông điệp trong các sự kiện thể thao âm nhạc lớn, nơi tập trung nhiều thanh thiếu niên. Họ cũng cử các đặc vụ đến từng trường học để tổ chức tọa đàm.

Gần đây, vào một buổi thuyết trình như vậy ở Bronx, New York, hàng trăm học sinh ngồi trước một đặc vụ của Cục Điều tra An ninh Nội địa đang kể về những mối nguy hiểm của tống tiền tình dục. Khi ông nói, gần một nửa số học sinh tỏ ra lơ đễnh.

Đến khi tìm ra giải pháp tối ưu, nhiều quốc gia đang cấm trẻ em dưới độ tuổi nhất định, thường là dưới 15 tuổi, sử dụng mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp có biện pháp siết quản lý nội dung theo độ tuổi.

Hải Thư