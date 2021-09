Bão cytokine - mối đe dọa với người trẻ mắc Covid-19

Hiện tượng bão cytokine, phản ứng miễn dịch thái quá, chủ yếu ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, gây tổn thương phổi, gan, có thể dẫn đến tử vong.

Trong làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai hồi giữa năm 2021, bệnh viện tại Ấn Độ nhiều bệnh nhân dưới 50 tuổi, khỏe mạnh và không bệnh nền. Đặc điểm chung của họ là chuyển nặng rất nhanh, chỉ từ ba đến 5 ngày sau khi được chẩn đoán nhiễm nCoV.

Theo các bác sĩ, người nhập viện cần nhiều oxy hơn các bệnh nhân Covid-19 trước đây. Dù tuổi còn trẻ, tổn thương phổi của họ lan rộng, lượng oxy giảm nhanh và lâu hồi phục. Hiện tượng này gọi là "bão cytokine", trở nên phổ biến trên thế giới sau khi Covid-19 xuất hiện.

Khi cơ thể lần đầu tiếp xúc với virus hoặc vi khuẩn, hệ thống miễn dịch được kích hoạt, bắt đầu "chiến đấu" với các yếu tố xâm nhập. Những phân tử cytokine có vai trò rất quan trọng, tạo ra một loạt tín hiệu để tế bào sắp xếp phản ứng. Thông thường, phản ứng miễn dịch càng mạnh thì cơ hội đẩy lùi mầm bệnh càng cao.

Khi virus bị bất hoạt, hệ thống miễn dịch đáng lẽ trở lại trạng thái bình thường. Song ở một số người, nó vẫn làm việc ngay cả sau khi virus không còn hoạt động nữa, tiếp tục giải phóng cytokine. Các phân tử này tấn công nhiều cơ quan, bao gồm gan và phổi, cuối cùng có thể dẫn đến tử vong.

Những người trẻ, không bệnh nền dễ bị bão cytokine. Người cao tuổi cũng có thể trải qua tình trạng này, song do hệ miễn dịch của họ tương đối yếu, các tác động thường nhẹ và không gây tử vong.

Trong làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ, nhiều bệnh nhân 20-30 tuổi có triệu chứng nghiêm trọng, điều hiếm thấy trong giai đoạn đầu dịch. Theo các chuyên gia, một trong những lý do là họ chủ quan và khám bệnh muộn. Song nguyên nhân trực tiếp là do bão cytokine. Phổi là cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó đến tim, gan và thận. Đây là lý do vì sao nhiều người bị khó thở.

Bác sĩ kiểm tra kết quả chụp phổi của bệnh nhân Covid-19 tại ICU Bệnh viện Wockhardt, Mumbai, tháng 5/2021. Ảnh: AP

Theo phó giáo sư Sreedhar Chinnaswamy của Viện Di truyền Y sinh Quốc gia Ấn Độ, người trẻ tuổi an toàn trong đợt dịch đầu tiên vì khả năng sinh miễn dịch tự nhiên. "Người Ấn Độ thường xuyên tiếp xúc với các loại mầm bệnh nội bào khác nhau. Hệ thống miễn dịch luôn trong trạng thái cảnh giác và được huấn luyện để chống lại tác nhân gây bệnh. Vì vậy thời gian đầu, khả năng miễn dịch đủ để bảo vệ cơ thể trước chủng nCoV gốc, không nguy hiểm bằng biến thể Delta", ông giải thích.

Theo chuyên gia tư vấn nội khoa Rahul Jain của Phòng khám Belle Vue, khi người già và trung niên đã được tiêm chủng đầy đủ, thanh thiếu niên trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất.

"Họ chưa được bảo vệ, còn tự tin rằng mình sẽ không chuyển nặng. Nhưng làn sóng lây nhiễm mới khác với lần đầu, nó nghiêm trọng hơn nhiều. Covid-19 không bỏ qua người khỏe mạnh. Thực tế, phần lớn bệnh nhân của chúng tôi là thanh thiếu niên", Jain nhận định.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Mỹ. Tại Philadelphia, bệnh nhân dưới 40 tuổi chiếm một nửa số ca nhiễm. Thời kỳ đầu dịch, 20% người Mỹ nhiễm nCoV phải nhập viện ở độ tuổi từ 20-44.

Ở New South Wales, Australia, từ tháng 6 đến tháng 7, tỷ lệ nhập viện ở nhóm 30-49 tuổi là cao nhất, chiếm 26% trong tổng số ca. Có những thiếu niên phải điều trị tại khu hồi sức tích cực.

Kết quả khám nghiệm tử thi các ca nhiễm nCoV thời đầu dịch tại Trung Quốc cho thấy bão cytokine cũng xảy ra ở người mắc Covid-19 nghiêm trọng. Tình trạng này từng được ghi nhận trong hai dịch MERS và SARS, cũng cho virus corona gây ra.

Giới chuyên gia chưa thể giải thích vì sao Covid-19 hay các bệnh do virus khiến hệ miễn dịch phản ứng thái quá. Song bác sĩ có thể tìm ra triệu chứng ban đầu của bão cytokine qua một số thử nghiệm.

Hiện tượng này được nghiên cứu nhiều thông qua việc theo dõi các bệnh nhân đang điều trị ung thư bằng liệu pháp tế bào CAR-T. Theo tiến sĩ Julie Fitzgerald, Bệnh viện Nhi Philadelphia (CHOP), triệu chứng của bão cytokine là sốt, huyết áp cao, lượng oxy giảm và suy nội tạng. Số khác có thể hình thành sẹo hoặc xơ hóa phổi.

Thục Linh (Theo Whyy, Times of India, WSJ, NY Times)