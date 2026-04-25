Báo AS: 'Real giờ cứ như gánh xiếc rong'

Trên mục góc nhìn báo Tây Ban Nha AS, chuyên gia về Real, Tomas Roncero, ví tập thể của HLV Alvaro Arbeloa như gánh xiếc, vô hồn, thiếu dũng khí ... sau khi đội hòa Betis 1-1 ở vòng 32 La Liga.

Arbeloa lại mắc sai lầm trong việc thay người, và pha làm bàn muộn của Hector Bellerin đã chấm dứt những hy vọng cuối cùng của Real tại La Liga mùa này. Đây sẽ tiếp tục là một "năm thảm họa" nữa.

Tôi đã có mặt tại Villa del Rio, Cordoba để chứng kiến chương mới nhất của cơn ác mộng kéo dài vô tận mang tên "Real của Arbeloa" suốt những tháng qua. Tại đây, tôi cùng 120 thành viên hội CĐV dán mắt vào màn hình TV, bám víu vào một niềm tin phù du hệt như cái hình hài nhạt nhòa và hết thời của Real lúc này. Một tập thể thậm chí không đánh bại nổi một Betis tệ nhất dưới thời Manuel Pellegrini, để rồi biến "phút 93 huyền thoại" vốn là niềm tự hào của "Los Blancos" trở thành một trò cười mới. Real giờ cứ như gánh xiếc rong.

Vinicius đối đầu Antony trong trận Real hòa Betis 1-1 trên sân La Cartuja, Sevilla ngày 24/4. Ảnh: AFP

Ngay cả bàn thắng của Vinicius cũng chẳng thể giúp cái dự án xập xệ, mất phương hướng, sai lầm nối tiếp sai lầm và thiếu tự trọng này kéo dài thêm hy vọng tại La Liga. Chức vô địch giờ đây coi như đã được dâng tận tay cho Barca. Bàn muộn của Bellerin là bản tóm tắt hoàn hảo cho sự bạc nhược kéo dài của một đội hình đang tháo chạy trong nhục nhã.

Tôi đã linh tính chẳng lành ngay khi Arbeloa tung Eduardo Camavinga và David Alaba vào sân La Cartuja. Anh chàng người Pháp giống như "viên đá Krypton" triệt tiêu sức mạnh của Siêu nhân (Superman), còn trung vệ người Áo thì đang viết nên những dòng cuối cùng của sự nghiệp trước khi rời Real. Nhưng, trên băng ghế dự bị của sự ghẻ lạnh, hai cây nhà lá vườn đầy lòng tự trọng là Dani Carvajal và Raul Asencio vẫn phải ngồi đó.

Arbeloa từng là một cầu thủ kiểu mẫu trưởng thành từ lò đào tạo, nhưng có lẽ một ngày nào đó ông ta nên giải thích cho tôi hiểu, rằng ông có tư thù gì với Carvajal - người đội trưởng sở hữu 6 Champions League của CLB, và Asencio - một chàng trai trẻ đã hy sinh cả sức khỏe khi đội bóng cần? Giờ đây, họ phải nhìn một cầu thủ người Áo với cái đầu gối nát bét và cận kề ngày giải nghệ chiếm suất thi đấu. Điều tồi tệ nhất là Real đang đánh mất bản sắc vì thiếu đi những biểu tượng, và cái giá phải trả là một cái kết bi kịch và đầy ức chế trước Betis.

Phản ứng của các cầu thủ Real sau bàn gỡ 1-1 của Betis. Ảnh: AS

Trong những đêm u ám thế này, tôi lại nhớ về khí chất của người đội trưởng vĩnh cửu với số 7 trên lưng, là Raul Gonzalez. Chính vào ngày 25/4/2010, anh đã ghi bàn vào lưới Zaragoza tại La Romareda dù đôi chân đã khập khiễng vì chấn thương nặng, một vết thương khiến anh phải nghỉ 4 tháng kế tiếp, trước khi sang Đức. Một bàn thắng oai hùng, tràn đầy niềm tự hào Real. Đó là thứ tôi không còn thấy ở tập thể hiện tại. Họ vô hồn, không cảm xúc.

Ký ức đó ùa về khi tôi thấy Kylian Mbappe rời sân ở phút 80, tôi đoán là vì chấn thương nghiêm trọng. Nhưng tôi tin chắc chúng ta sẽ thấy cậu ta sung sức ở World Cup mùa hè tới trong màu áo tuyển Pháp. Ở thời của tôi, cầu thủ Real phải "thịt nát xương tan" mới chấp nhận rời bỏ trận đấu...

Ngược dòng thời gian, ngày 25/4 luôn để lại những dấu ấn lịch sử cho các CĐV Real. Vào ngày này của năm 1985, một cuộc lội ngược dòng vĩ đại tại trời Âu từng được viết nên trước Inter Milan - đội bóng từng hạ gục chúng ta 2-0 ở lượt đi tại San Siro. Tôi nhớ đêm đó tại Bernabeu, tôi đã sướng phát điên cùng bạn bè và cha mình từ trên khán đài tầng cao nhất, chứng kiến hai siêu phẩm của Santillana và một bàn của Michel để tiễn Inter về nước.

Mặt tối của ngày 25/4 diễn ra ba năm sau đó, vào năm 1988. Dù Real của Beenhakker hủy diệt chính Betis với tỷ số của một set trắng tennis để lần thứ ba liên tiếp vô địch La Liga, Bernabeu đêm đó vẫn lạnh lẽo và u sầu. Đơn giản vì chúng ta vừa bị loại đầy cay đắng ở bán kết Cup C1 trước PSV Eindhoven. Một nỗi đau tinh thần rất giống với những gì diễn ra tại La Cartuja trước Betis mới đây.

Bất chấp cú sảy chân mới nhất, những CĐV trung thành của Real tại Villa del Rio vẫn ôm chầm lấy tôi và hát vang bài hành khúc truyền thống đến khản cả giọng. Họ mới chính là những người cảm nhận logo đội bóng bằng cả trái tim.

Hoàng Thông (theo AS)