Báo Anh nói Ấn Độ yêu cầu Canada rút hơn 40 nhà ngoại giao

Truyền thông Anh đưa tin Ấn Độ yêu cầu Canada rút 41 nhà ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng sau vụ thủ lĩnh Sikh bị sát hại.

Canada có 62 nhà ngoại giao ở Ấn Độ và New Delhi đã yêu cầu Ottawa giảm bớt 41 người với hạn chót là ngày 10/10, FT dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm nay. Ấn Độ cảnh báo sẽ thu hồi miễn trừ ngoại giao với những trường hợp vi phạm.

Bộ Ngoại giao Canada, chính phủ Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin.

New Delhi trước đó thông báo muốn "cân bằng" số lượng, chức danh các nhà ngoại giao của Ấn Độ tại Canada và ngược lại. Canada có nhiều nhà ngoại giao ở New Delhi hơn, do nước này có bộ phận lãnh sự lớn để cung cấp dịch vụ cho thân nhân của khoảng 1,3 triệu người Canada gốc Ấn.

Cảnh sát Ấn Độ đảm bảo an ninh bên ngoài đại sứ quán Canada ở New Delhi ngày 19/9. Ảnh: AFP

Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ Canada - Ấn Độ gần đây căng thẳng, sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 18/9 nói nước này có thông tin tình báo đáng tin cậy để cáo buộc "đặc vụ của chính phủ Ấn Độ" liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh, gần Vancouver hồi tháng 6. New Delhi bác bỏ, cho rằng cáo buộc Ottawa đưa ra là "lố bịch và có động cơ".

Nijjar, 45 tuổi, là công dân Canada. Nijjar ủng hộ thiết lập một "nhà nước độc lập" gọi là Khalistan cho người Sikh từ các khu vực ở miền bắc Ấn Độ và một phần Pakistan. Chính phủ Ấn Độ coi phong trào Khalistan là mối đe dọa an ninh quốc gia và Nijjar được đưa vào danh sách phần tử khủng bố hồi tháng 7/2020.

New Delhi và Ottawa đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Ấn Độ ngày 21/9 còn đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada, với lý do an toàn của nhân viên nước này tại lãnh sự quán ở Canada bị đe dọa.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 30/9 cho rằng đang có "tâm lý bạo lực và đe dọa" nhằm vào các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Canada. "Tôi không nghĩ điều đó có thể chấp nhận được", ông Jaishankar nói. Chính phủ Canada không bình luận về cáo buộc từ phía Ấn Độ.

Như Tâm (Theo FT, Reuters)