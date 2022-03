Báo Anh gợi ý các tour du lịch Việt Nam hay nhất 2022

Để giới thiệu những hành trình đặc biệt nhất tại Việt Nam, Times trích lại câu nói của đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain: "Một khi bạn yêu Việt Nam, bạn sẽ yêu nơi này mãi mãi". Dưới đây là những tour du lịch do tờ báo Anh gợi ý cho năm nay.

Đầu tiên là hành trình Go Wild kéo dài 21 ngày, bao gồm nhiều hoạt động ngoài trời như đạp xe, chèo kayak, khám phá hang động, ngắm chim, xem rùa đẻ trứng... Hành trình gợi ý: Hà Nội - Vân Long, Ninh Bình - vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình (ảnh) - Hội An, Quảng Nam - Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Afar