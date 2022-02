Bảo An - từ sao nhí 'hot nhất YouTube' đến thiếu nữ tuổi 16

Bảo An được phát hiện về khả năng âm nhạc từ ba tuổi. Gia đình ca sĩ từng cho biết vì muốn cho con vào Nhà văn hóa thiếu nhi học thanh nhạc, lúc đó vì quá bé nên đã khai gian tuổi. Năm 2011, Bảo An tham gia Đồ Rê Mí do VTV3 thực hiện, giành giải "Thí sinh nhỏ tuổi nhất" trong lịch sử cuộc thi và "Thí sinh ấn tượng". Bảo An còn tham gia Gương mặt thân quen nhí mùa một năm 2014, đoạt giải tư. Năm 2017, nữ sinh tham gia Vietnam Idol Kids, phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua, Gà trống nuôi con... Trải qua 13 năm, giọng hát của Bảo An có phần đổi khác nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, đáng yêu.