Bằng Kiều thể hiện loạt ca khúc gắn tên tuổi

19h00 Lương Thùy Linh chia sẻ về hành trình cùng Casper

Lương Thùy Linh đồng hành cùng Casper trong nhiều năm qua. Trong phần ra mắt cùng TV OLED mới, hoa hậu gửi lời cảm ơn hãng đã chọn cô làm đại sứ và có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm ưu việt. Cả hai có nhiều chương trình đồng hành, đem lại những giá trị ý nghĩa hơn trong cộng đồng. Những năm qua, hãng luôn đi theo sứ mệnh: Đặt khách hàng trung tâm, mang nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Hành trình 4 năm của Casper tại Việt Nam bắt đầu bằng những thông điệp "Từ tốt đến vĩ đại" (Good to Great năm 2018), đi qua "Tương lai là đây" (Back to the Future - 2019) để "Kiến tạo di sản" (Heritage Creation - sự kiện ra mắt máy nước nóng hồi tháng 7/2019), "Bứt phá giới hạn" (Beyond the limit - 12/2019), đến "Giải mã giới hạn" (The Greater Gasper - 1/2021). Trong năm 2022, hãng chọn thông điệp "Định nghĩa chuẩn mực mới" (Define a new norm), hướng tới mục tiêu mang lại những giá trị cao đẹp hơn, cuộc sống chuẩn mực mới cho cộng đồng.

