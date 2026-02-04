Bang Illinois gia nhập mạng lưới của WHO sau khi chính quyền Trump rút khỏi

Bang Illinois chỉ trích việc chính quyền Trump rút Mỹ khỏi WHO, tuyên bố họ sẽ gia nhập mạng lưới của tổ chức này một cách độc lập.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker ngày 3/2 thông báo bang sẽ gia nhập Mạng lưới Cảnh báo và Ứng phó Dịch bệnh Toàn cầu (GOARN) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để có thể tiếp tục nhận được cảnh báo toàn cầu, tiếp cận mạng lưới chuyên gia y tế công cộng cũng như các nguồn lực ứng phó quốc tế.

"Bằng việc rút khỏi WHO, ông Donald Trump đã làm suy yếu khoa học và làm giảm khả năng phát hiện, ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu của chúng ta. Tôi không muốn ngồi yên nhìn điều đó xảy ra", ông Pritzker nói.

Theo hiến chương của WHO, chỉ các quốc gia có chủ quyền mới được làm thành viên chính thức. Do đó, Illinois lựa chọn thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp với WHO thông qua việc gia nhập GOARN.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker tại New Hampshire hồi tháng 4/2025. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang Illinois khẳng định việc bang này gia nhập GOARN giúp đảm bảo rằng giới chức y tế cùng người dân được tiếp cận thông tin, chuyên môn và sự hợp tác cần thiết để bảo vệ mọi người.

Thống đốc California Gavin Newsom tháng trước cũng tuyên bố bang của ông gia nhập GOARN để tiếp tục "thúc đẩy quan hệ đối tác trên toàn cầu và luôn đi đầu trong công tác y tế công cộng".

"Để đáp trả quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi WHO, California là bang đầu tiên tham gia GOARN", ông Newsom nhấn mạnh.

Mỹ tháng trước chính thức rút khỏi WHO, cho biết thêm rằng không có kế hoạch làm quan sát viên hay tái gia nhập trong tương lai. Mỹ dự định làm việc trực tiếp với các quốc gia khác thay vì thông qua một tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giám sát dịch bệnh và các ưu tiên y tế cộng đồng khác.

Quyết định được tiến hành theo sắc lệnh mà Tổng thống Trump đưa ra sau khi ông nhậm chức. Ông Trump lập luận rằng WHO xử lý không đúng cách đại dịch Covid-19 và những khủng hoảng y tế toàn cầu khác.

Ngọc Ánh (Theo AP, CBS, Politico)