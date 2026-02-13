'Tôi tiếp tục thuê nhà, chờ 5 năm nữa mới mua'

Giá nhà hiện tại đã quá cao, chỉ cần đi ngang thì việc chờ đợi là xứng đáng cho người có nhu cầu mua để ở.

"Với nguồn cung mấy năm tới tăng thì câu chuyện nhà xây không đủ chắc cũng bớt đi nhiều. Khi lãi suất tăng, ưu đãi lãi vay những năm đầu hết hạn, bắt đầu chuyển sang giai đoạn lãi thả nổi thì các nhà đầu cơ cũng phải nghĩ tới phương án xả hàng.

Một vấn đề mấu chốt là chỉ cần giá nhà không tăng trong 2 tới 5 năm tới thôi là người có nhu cầu mà chưa mua được giai đoạn này, giai đoạn sau khi giá đi ngang cũng đã rất có lợi, không cần chờ giảm giá.

Lời khuyên cho những người đang có nhu cầu mà chưa mua được nhà là tạm thời giai đoạn này nên đi thuê, đợi vài năm tới gom đủ tiền mới nên mua. Yên tâm là giá nhà chỉ cần không tăng thì việc chờ đợi là xứng đáng".

Độc giả Hùng Lê Văn bình luận như trên, cho rằng giá nhà không cần giảm sâu, chỉ cần giá đi ngang trong vài năm thì người có nhu cầu thực sẽ có lợi.

Bình luận này được viết sau bài Podcast Thấy gì từ nghịch lý giá nhà, mua đỉnh - thuê đáy. Theo đó, các chuyên gia nhận định giá bán chạy theo kỳ vọng đầu cơ, còn giá thuê phản ánh thu nhập thực tế, sự tách rời này cảnh báo rủi ro của thị trường khi dồn tiền vào đất.

Trong khi đó, vì mặt bằng giá nhà liên tục leo thang, trong khi lãi suất vay ngân hàng biến động tăng liên tục khiến không ít nhà đầu tư không dám xuống tiền mua.

TP HCM hiện đã có 182 khu được đưa vào danh mục thực hiện các dự án thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2, bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường. Thời gian tới, thành phố đang tiếp tục rà soát các khu đất đủ điều kiện để bổ sung vào danh mục thí điểm, qua đó tạo thêm cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở thương mại, góp phần tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và tăng nguồn cung cho thị trường. TP Hà Nội xác định đầu tư thêm 39 dự án nhà xã hội trên diện tích gần 115 ha, vốn đầu tư ban đầu khoảng 71.500 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến 2030. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà xã hội mà Chính phủ giao thành phố. Trong danh sách đợt này, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng.

