Lương 18 triệu thuê căn hộ 7 triệu đồng vì 'dù sao cũng không mua được nhà'

Mức lương không đủ tích góp mua nhà nên đành hy sinh thuê chỗ ở 'chất lượng'.

Tôi thấy nhiều bạn trẻ ngày nay chấp nhận bỏ ra gần nửa thu nhập để thuê một chỗ ở rộng rãi, tiện nghi hơn, trong khi vẫn còn loay hoay với chuyện tích lũy và mua nhà.

Trong công ty tôi có hai trường hợp điển hình. Cùng mức lương 18 triệu, một người may mắn có nhà sẵn ở thành phố của ba mẹ, không phải lo tiền thuê. Mỗi tháng chỉ góp thêm một khoản nhỏ cho sinh hoạt gia đình, phần còn lại thoải mái học thêm, đi du lịch, tham gia trải nghiệm mới.

Người còn lại, đi thuê nhà. Ban đầu ở chung chủ trong căn nhà ống giá hơn 4 triệu, sau đó dọn ra một căn studio ở ngoại ô với giá 7 triệu, chưa kể điện nước. Mỗi tháng, gần nửa số tiền kiếm được trôi vào tiền nhà, phần còn lại chỉ đủ ăn uống và những khoản chi thiết yếu.

Nếu so với lời khuyên của các chuyên gia tài chính, tiền thuê nhà không nên vượt quá 25% thu nhập ròng, thì rõ ràng cách chi tiêu này có phần liều lĩnh. Vấn đề không nằm ở chuyện thuê hay mua, mà ở chỗ lựa chọn chỗ ở chiếm quá nhiều trong cơ cấu chi tiêu, khiến các khoản tích lũy dài hạn bị thu hẹp.

Khi tuổi trẻ trôi qua, năng lực kiếm tiền chưa kịp tăng, mà những năm tháng cần tích lũy lại bị tiêu tốn cho không gian sống, thì hệ quả là gánh nặng tài chính sẽ dồn sang giai đoạn sau.

Tất nhiên, tôi hiểu tâm lý của những người chấp nhận thuê nhà đắt. Họ muốn có không gian sống riêng tư, thoải mái hơn, không phải chịu cảnh chật chội hoặc phiền hà. Thế nhưng, cần thẳng thắn với nhau rằng sự thoải mái đó có cái giá không hề nhỏ.

Nhiều người sẵn sàng nói câu "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", nghĩa là coi chuyện nhà cửa là việc của thế hệ sau. Nhưng có phải vậy không? Một khi bước vào tuổi trung niên, khi sức lao động giảm dần, liệu chúng ta có còn đủ khả năng để vừa lo ăn ở, vừa gánh trách nhiệm gia đình, lại vừa tích lũy cho tuổi già?

Câu chuyện thuê nhà đắt đỏ thực chất đặt ra vấn đề về cách quản lý tài chính cá nhân. Tiền lương 18 triệu đồng không phải ít, nhưng nếu phân bổ không hợp lý thì vẫn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Bài học ở đây là phải biết ưu tiên. Ưu tiên cho tương lai không đồng nghĩa với sống kham khổ, mà là biết đặt giới hạn cho sự hưởng thụ của hiện tại.

Tôi cho rằng việc thuê nhà giá đắt không xấu, nhưng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Một không gian sống đáng giá 7 triệu mỗi tháng có thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống hay chỉ mang lại cảm giác thoải mái tạm thời?

Câu trả lời mỗi người khác nhau, nhưng hệ quả tài chính thì rõ ràng: Nếu tiền thuê vượt quá ngưỡng hợp lý, đó không còn là lựa chọn thông minh.

Cuối cùng, chúng ta có thể chấp nhận một căn phòng nhỏ hơn, ở xa trung tâm hơn, để đổi lại một khoản tiết kiệm đều đặn mỗi tháng. Số tiền đó tích lũy qua thời gian chính là sự bảo đảm cho tương lai, để đến lúc cần ổn định, ta không phải quay sang trách cứ hoàn cảnh hay gửi gánh nặng cho thế hệ sau.

Nguyễn Chí Hùng